Сенсация на Гран-при России все-таки состоялась – даже без участия фигуристок Этери Тутберидзе. Впору сыпать шаблонными фразами: опыт победил молодость, учитель переиграл ученика. Другими словами – Алексей Мишин победил Евгения Плющенко: Елизавета Туктамышева обошла Алену Косторную в борьбе за победу, а Анастасия Гулякова взяла бронзу и неожиданно расположилась выше Александры Трусовой.

Неудача Трусовой стала драматической завязкой: она упала на трех четверных подряд, с трудом все-таки сделала квад-тулуп в каскаде, а потом прилегла и с тройного лутца. Новое платье, на рукавах которого перед дорожкой шагов эффектно появляются шипы (в напоминание о том, что Саша олицетворяет злой рок, а не Джульетту) оказалось несчастливым.

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Ее прокат оценили ниже проката Анастасии Гуляковой – с недокрутами, но зато без падений. Насте 18 лет, она тренируется у Алексея Мишина и разучивает тройной аксель. Перед стартом соревнований на ее попадание в тройку не поставил бы никто.

Вслед за Трусовой на лед вышла Туктамышева и открыла программу блестящим исполнением тройного акселя в каскаде. На сольном трикселе вылезла помарка, но незначительная, а все остальное Лиза отпрыгала на ура и увидела вполне высокие баллы. В ее победу все равно не верилось – даже без ультра-си Косторная способна выигрывать качеством элементов, как прыжковых, так и непрыжковых.

И Алена действительно выступила визуально чисто, но безупречное катание – не только отсутствие падений. Ей поставили три недокрута на прыжках, вторые уровни на дорожке шагов и вращении, выполненном с ошибкой. Косторная увидела баллы, которых не хватило для победы над Туктамышевой, и на ней не было лица.

23-летняя Елизавета бьет стереотипы: она прошла пубертат и доказала, что стабильно делать ультра-си можно во взрослом возрасте, не обладая усушенным телом юной девочки. В спорте она пережила Аделину Сотникову и Юлию Липницкую, Алину Загитову и Евгению Медведеву, а сейчас выигрывает у поколения ТЩК.

Букмекеры давали на ее победу коэффициент один к 20 – Лиза выиграла впервые после ренессанса в постолимпийском сезоне. Она была второй, была третьей, проигрывала ученицам Тутберидзе, Медведевой и иностранкам. На Rostelecom Cup ей повезло: Щербакова снялась, Трусова никогда не падала настолько часто, а судьи могли простить недокруты Косторной. Но спортивный бог закрутил в «Мегаспорте» самый справедливый сюжет ледовой сказки.

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