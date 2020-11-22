Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала срыв произвольной программы на Гран-при России – она четыре раза упала и впервые во взрослой карьере финишировала за пределами топ-3.

«Пока я не могу объяснить, что случилось. Я должна проанализировать ситуацию с тренерами. Считаю, что мало времени между этапом Кубка России в Казани и Гран-при. Видимо, не успела набрать нужную форму.