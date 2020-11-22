Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала срыв произвольной программы на Гран-при России – она четыре раза упала и впервые во взрослой карьере финишировала за пределами топ-3.
«Пока я не могу объяснить, что случилось. Я должна проанализировать ситуацию с тренерами. Считаю, что мало времени между этапом Кубка России в Казани и Гран-при. Видимо, не успела набрать нужную форму.
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После плохих прокатов сложнее сохранить бодрость, но почему я должна расстраивать всех остальных своим видом?» – цитирует 16-летнюю Трусову «Р-Спорт».
- В межсезонье Александра сменила тренерский штаб – перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
- Тройка призеров московского этапа – Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Анастасия Гулякова.
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