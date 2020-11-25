Московский этап Гран-при стал праздником фигурного катания – если предшествующие ему кубковые соревнования казались камерными, то это вышло помпезным, по атмосфере не уступающим крупнейшим стартам. На Rostelecom Cup прибыли спортсмены из ближнего зарубежья, и представитель Грузии Морис Квителашвили, который тренируется в Москве у Этери Тутберидзе, даже забрался на подиум.

Трибуны не были заполнены на сто процентов, а стюарды следили за соблюдением зрителями социальной дистанции. Серебряного призера в парах Александра Галлямова даже попросили покинуть сектор из-за отсутствия маски – и фигурист подчинился. Несмотря на минимальное число зрителей, Гран-при России казался островком, свободным от коронавируса – в соревновательные дни рисовались классные спортивные сюжеты, а душевнейшие показательные выступления эмоционально зарядили любителей фигурки на неделю вперед.

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Но такая видимая расслабленность понравилась далеко не всем – американский журналист Филипп Херш был недоволен якобы ослабленными мерами по борьбе с коронавирусом. Справедливо ли? Давайте разбираться.

Болельщики на Гран-при России Фото: Getty Images

«Россия играет в русскую рулетку, допуская зрителей на трибуны Rostelecom Cup. По последним данным, Россия идет на пятом месте по количеству заболевших коронавирусом, вчера было зарегистрировано 23 000 новых случаев заражения и 463 смертельных исхода.

Россия пренебрегает рекомендациями ISU, разрешая тренерам и спортсменам обниматься и целоваться в kiss and cry, все это без масок и соблюдения дистанции. Конечно, я обращусь по этому поводу в ISU. Однако получить от них своевременный ответ практически невозможно», – написал Херш в твиттере.

Президент ФФККР Александр Горшков ответил и подчеркнул, что оргкомитет ставит выше рекомендации Роспотребнадзора, а не ISU: «Это один журналист лишь так высказался. У них свои порядки, у нас есть Роспотребнадзор, предписания которого мы выполняем максимально».

Некоторые моменты вызывали вопросы даже через экран телевизора. Евгений Плющенко в закрывающей только рот маске стал мемом еще на Кубке России, Алексей Мишин (возрастная категория 65+) тоже не потрудился натянуть маску на нос, фигуристы и тренеры толпились вокруг льда перед стартом разминок, настраивались на прокат, держась за руки, и обнимались после выступлений в kiss and cry, не думая о соблюдении социальной дистанции.

Евгений Плющенко и Александра Трусова Фото: Getty Images

Заставляла задуматься и ситуация в штабе Этери Тутберидзе – Анна Щербакова утром перед стартом снялась из-за пневмонии, а на следующий день источники объявили о коронавирусе у Евгении Медведевой. Сама Женя в последовавшем обращении не подтвердила именно COVID-19, но в комментариях и публикациях медиа проходили соображения о сокрытии вспышки коронавируса в «Хрустальном». Морис Квителашвили всех успокоил, заявив, что это не так – на лед его выводили вполне здоровые Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, а до гала-шоу добрались Алина Загитова и Камила Валиева.

На американском этапе Гран-при все было наоборот – фигурист выходил на лед один, сам брал куртку после проката и в таком же одиночестве отправлялся ждать оценок. Skate America проходил без зрителей и в пузыре, спортсмены были обязаны прибыть за несколько дней до начала официальных тренировок.

Нэтан Чен на Skate America Фото: Getty Images

Что говорят правила ISU?

Международный союз конькобежцев выпустил два гайда и дополнения. Первый гайд – общий для всех видов (плюс конькобежный спорт, шорт-трек и так далее), второй – с уточнениями для фигурного катания. Главный документ называется рекомендациями – не правилами.

«В настоящих рекомендациях ISU описываются минимальные санитарные меры, которые должны быть приняты для проведения мероприятия ISU во время пандемии коронавируса. Руководство ни в коем случае не отменяет дополнительных требований, установленных национальными или местными органами здравоохранения принимающей страны», – говорится в тексте общего гайда.

Во вспомогательном файле уточняется, что руководство обязательно для проведения этапов Гран-при – на документ с рекомендациями ведет гиперссылка. Значит, за слово «рекомендации» все-таки не зацепиться – это правила, которым обязаны следовать все организаторы соревнований в любой стране.

Гайд для фигурного катания утверждает, что спортсмены могут не надевать маски в зоне разминки, на церемонии награждения, в kiss and cry и микст-зоне. Зато «члены команды, сидящие с фигуристами в kiss and cry, должны носить маску» – здесь нарушение налицо.

Алексей Мишин и Татьяна Прокофьева Фото: Getty Images

В общем гайде написано, что любой аккредитованный человек должен носить маску, закрывающую рот и нос, в любое время – в частности, на катке, в официальном транспорте и официальной гостинице. Получается, послабления есть только для спортсменов, потому что для остальных риторика однозначна: употребляется английское слово «must», означающее высшую степень должествования.

Правила упоминают проведение церемонии награждения, и они также соблюдались лишь частично. Рукопожатий и объятий действительно не было – призеры улыбались друг другу, подъезжая к пьедесталу, а девушки слали воздушные поцелуи. Дмитрий Козловский протянул было руку занявшему третье место Дмитрию Рылову, но спохватился и просто помахал, а Михаил Коляда чуть не обменялся рукопожатием с награждающим его Александром Горшковым, но ему напомнил о правилах сам чиновник. Также не было традиционного общего фото на первой ступени пьедестала.

Зато был нарушен пункт о вручении медалей – фигурист должен сам брать ее с подноса и вешать на шею. Горшков же лично повесил медали всем призерам.

Еще одно вопиющее игнорирование правил – пункт о запрете проведения общественных мероприятий (в оригинале запрещающие слова написаны заглавными буквами и подчеркнуты). Организаторы Гран-при все же провели для фигуристов и официальных лиц банкет закрытия, и там о мерах против коронавируса не задумывался никто –без масок были все, все обнимались и фотографировались впритирку друг к другу.

Ответ – да, на Rostelecom Cup нарушались правила ISU.

Какие санкции предусмотрены?

Вот что говорится в основном документе: «Если член оргкомитета или другой участник мероприятия не соблюдает правила, аккредитация должна аннулироваться, а участнику следует немедленно покинуть место соревнований. Также нарушение влечет за собой дисциплинарное производство и санкции в соответствии с статьей 25 Правил ISU».

В статье 25 конкретному случаю подходит пункт 9 – Санкции. Сообщается, что надзорные органы ISU могут признать предполагаемого нарушителя виновным и наказать его:

предупреждением;

денежным штрафом не более 15 тысяч швейцарских франков;

дисквалификацией с любых мероприятий ISU;

пожизненным исключением из ISU;

аннулированием результатов, включая изъятие медалей, рейтинговых очков и призов на конкретном соревновании, где было совершено нарушение.

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

Туктамышеву теперь лишат победы?

Во-первых, вслед за перечислением возможных санкций идет уточнение: «Любая санкция, указанная в предыдущем абзаце (кроме предупреждения), может быть условно приостановлена на определенный период времени в соответствии с условием, что нарушитель не совершит любой другой проступок в течение определенного периода». Условное наказание в спорте едва ли считается наказанием.

Во-вторых, ISU не враг себе – международные чиновники понимают, что внушительная доля фигурного рынка принадлежит России. Поэтому не будут ни отнимать медали, ни дисквалифицировать ФФККР, а от штрафа или предупреждения российская сторона точно не умрет. К тому же ISU – довольно консервативная организация, вряд ли способная на радикальные решения.

Наконец, организаторы Rostelecom Cup действительно прислушивались в первую очередь к Роспотребнадзору и только потом к ISU. Нарушения международных правил были, но никто не отберет у Лизы Туктамышевой ее великолепную победу.

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