Американский журналист Филипп Херш получил официальный ответ ISU после жалобы о нарушениях на Гран-при России – Херш утверждал, что во дворце спорта «Мегаспорт» не соблюдаются антиковидные меры.

«ISU узнал грустные новости о положительных тестах на коронавирус у некоторых российских фигуристов. Здоровье и безопасность участников международных соревнований по фигурному катанию остаются приоритетом номер один для ISU. На данный момент у ISU нет дополнительной информации, так как в этом сезоне этапы Гран-при проходят в формате внутренних соревнований. Но мы запросили более подробную информацию.

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Кроме того, рабочая группа и совет ISU регулярно встречаются для обсуждения и принятия решений в отношении соревнований и мер безопасности, связанных с COVID-19. О таких решениях сообщается сразу после их принятия. ISU желает всем пострадавшим фигуристам полного и быстрого выздоровления», – говорится в релизе ISU, подписанном президентом организации Яном Дейкема.

Херш прокомментировал: «Утверждение о нехватке информации бессмысленно – любой, кто смотрел Гран-при по телевизору, видел отсутствие масок и социальной дистанции. А видео с банкета, где спортсмены находились рядом, было размещено в социальных сетях».

Через две недели после московского Гран-при коронавирусом заразились Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Дмитрий Алиев.

Помимо них, с пятого этапа Кубка России по болезни снялись Михаил Коляда, Анастасия Гулякова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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