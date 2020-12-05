На этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве женщины представили короткие программы. Победительницей стала главная фаворитка проката Камила Валиева (86.20 балла).

Камила выиграла программу и впервые на соревнованиях сделала попытку исполнения тройного акселя. Фигуристка приземлила сложный прыжок в степ-аут, но не упала. Тройной аксель был вторым прыжковым элементом. Второе место (67.59) заняла Ксения Цибинова, третье – Анастасия Тараканова (64.18), сообщает сайт Федерации фигурного катания России.