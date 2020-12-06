На этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве женщины представили произвольные программы. Как и в короткой программе, победительницей стала главная фаворитка проката Камила Валиева (168.66 балла). Камила превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух видов.
Камила упала с тройного лутца, но зато безукоризненно исполнила два четверных тулупа. Второе место (131.09) заняла Анастасия Тараканова, третье – Ксения Цибинова (130.85), сообщает сайт Федерации фигурного катания России.
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Официально рекорды Валиевой не будут ратифицированы, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты на национальных турнирах.
- Этап пропустили заразившиеся коронавирусом Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Дмитрий Алиев.
- Помимо них, с пятого этапа Кубка России по болезни снялись Михаил Коляда, Анастасия Гулякова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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