На этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве женщины представили произвольные программы. Как и в короткой программе, победительницей стала главная фаворитка проката Камила Валиева (168.66 балла). Камила превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух видов.