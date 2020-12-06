Участников и участниц пятого этапа Кубка России выкосил коронавирус – в итоге в женской одиночке на лед вышли только семь фигуристок с Камилой Валиевой в роли хедлайнера. Изначально заявка впечатляла: Камила должна была посоревноваться с Елизаветой Туктамышевой, которая две недели назад выиграла этап Гран-при России, и Аленой Косторной, ищущей под руководством Евгения Плющенко сбежавший тройной аксель.

Отсутствие соперниц позволяло 14-летней Валиевой экспериментировать с контентом – ее объективно не могли догнать ни Анастасия Тараканова, ни Ксения Цибинова. И Камила под строгим взглядом Этери Тутберидзе попробовала – хотя главный тренер не присутствовала даже на Гран-при.

Гран-при России Валиева выиграла Кубок России с двумя мировыми рекордами ЧЕРЕЗ 13 МИНУТ

Камила начала короткую программу с тройного флипа вместо двойного акселя и вдруг исполнила аксель – тройной! – вторым элементом. Фигуристка докрутила его, но допустила небольшой степ-аут – первая соревновательная попытка была лучше, чем все попытки Александры Трусовой. К тому же, Валиева усложнила элемент, сделав его с поднятыми вверх руками.

Триксель не первым, а вторым элементом – риск и огромные плюсы в бэкграунд. Это самый сложный из возможных элементов для фигуристок в короткой программе, и все начинают с него прокат, пока есть силы и уверенность: Туктамышева, Трусова, Кихира. Валиева и Тутберидзе решили быть уникальными и здесь.

В произвольной фигуристка сделала два четверных тулупа и наконец-то справилась – приземлила и сольный, и тот, что в каскаде с двойным тулупом. Увы, концентрации не хватило на тройной лутц во второй половине – Камила упала, прыжок получился недокрученным из-за невнятной фазы отталкивания. Она не справляется именно с этим элементом не впервые: на прошлом этапе в Москве Валиева тоже запорола тройной лутц и разрыдалась.

«Упасть с лутца – для меня это из разряда вон… Я, когда распрыгиваюсь, первыми делаю тройной лутц и тройной флип. Упасть с лутца – это не для выступления по мастерам. Ты должен всегда катать чисто, и это не очень…» – сокрушалась Камила.

Камила Валиева Фото: Getty Images

В этот раз она не плакала, потому что выиграла и неофициально побила все три мировых рекорда: получила 86,20 за короткую (против 85,45 у Косторной), 168,66 за произвольную (против 166,62 у Трусовой) и 254,86 в сумме (против 247,59 у Косторной в финал Гран-при). Разумеется, ISU не засчитает баллы, так как соревнование было внутренним, а также необходимо вычесть 10 бонусных баллов за вращения и четверные. На международных соревнованиях бонусов не будет.

У Валиевой нет слабых мест?

Есть, ведь оба проката не были идеальными. И если тройной аксель в короткой уникален даже с ошибкой, то падение с тройного лутца в произвольной действительно может стоить очень дорого на соревновании со всеми сильнейшими.

Еще у Камилы наблюдаются проблемы на каскадах – между прыжками она делает заметную глазу паузу, похожу на перетяжку, и переходит как минимум на плоское ребро. В правильном мире (если бы Валиева не была ученицей Тутберидзе) такие каскады бы оценили на нулевое или минимально плюсовое GOE, а не на четверки и пятерки. Идеальными не были ни тройной лутц-тройной тулуп в короткой, ни четверной тулуп-двойной тулуп в произвольной. Трусовой точно влепили бы минусы.

Впрочем, болельщикам за российский флаг на это жаловаться не стоит – так всегда судят лидеров. Японские одиночники точно так же получают плюсы за помарки, которые российским мужчинам бы не простили. Но фанаты других тренировочных групп, других фигуристок или других сборных вправе справедливо возмущаться.

Пока российские судьи как бы наращивают Камиле баллы на виду у всего мира, показывая, как стоит судить в следующем сезоне. Юниорских международных стартов у Валиевой больше не будет – чемпионат мира отменили. А в следующем сезоне она выйдет во взрослые и будет отбираться на Олимпийские игры. И у нее отличные шансы.

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