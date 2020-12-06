14-летняя Камила Валиева одержала победу в короткой программе на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию. Во время проката Валиева упала, исполняя тройной лутц. Когда Камила покинула лед, между ней и Этери Тутберидзе произошел диалог.
– Ты не оставляешь нам возможности тебя похвалить. Как это вообще? Что это такое?
Гран-при России
Тутберидзе сделала Валиеву уникальной. Триксель с руками вверх – вау
– Слишком задумалась.
– О чем?
– Как правильно сделать. В итоге ничего не сделала.
Детали диалога сообщил «Чемпионат».
По итогам двух прокатов Валиева получила 254,86 балла. Второе место заняла Ксения Цибинова (198,44), третьей стала Анастасия Тараканова (195,27).
- Этап пропустили заразившиеся коронавирусом Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Дмитрий Алиев.
- Еще по болезни снялись Михаил Коляда, Анастасия Гулякова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Гран-при России
Валиева выиграла Кубок России с двумя мировыми рекордами
Гран-при России
Валиева выиграла короткую программу с тройным акселем