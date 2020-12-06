14-летняя Камила Валиева одержала победу в короткой программе на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию. Во время проката Валиева упала, исполняя тройной лутц. Когда Камила покинула лед, между ней и Этери Тутберидзе произошел диалог.

– Ты не оставляешь нам возможности тебя похвалить. Как это вообще? Что это такое?

Гран-при России Тутберидзе сделала Валиеву уникальной. Триксель с руками вверх – вау 3 ЧАСА НАЗАД

– Слишком задумалась.

– О чем?

– Как правильно сделать. В итоге ничего не сделала.

Детали диалога сообщил «Чемпионат».

По итогам двух прокатов Валиева получила 254,86 балла. Второе место заняла Ксения Цибинова (198,44), третьей стала Анастасия Тараканова (195,27).

Этап пропустили заразившиеся коронавирусом Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Дмитрий Алиев.

Еще по болезни снялись Михаил Коляда, Анастасия Гулякова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Гран-при России Валиева выиграла Кубок России с двумя мировыми рекордами 4 ЧАСА НАЗАД