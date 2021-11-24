26-28 ноября состоится последний этап серии Гран-при олимпийского сезона – его примет Сочи, подменивший вечный московский «Мегаспорт». Россия представлена во всех четырех видах – и во всех четырех имеет отличные шансы шансы на выход в финал.

Женщины: Валиевой, Туктамышевой и Хромых нужен русский подиум

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Возможный максимум для финала – пять фигуристок из России и японка Каори Сакамото, которая уже обеспечила выход в топ-6 лучших. Полный российский финал стал невозможен после травм Александры Трусовой и Дарьи Усачевой, а пока железно квалифицировалась только Анна Щербакова с двумя победами. Отличные шансы сохраняет Алена Косторная (2+3), а отбираться через Сочи будут Камила Валиева (первое место в Канаде), Елизавета Туктамышева (второе место в Канаде) и Майя Хромых (второе место в Италии).

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В случае отсутствия мега-завалов и форс-мажоров все трое должны попадать в финал – российский подиум это стопроцентно гарантирует. Помешать может бельгийка Луна Хендрикс, которой для выхода в топ-6 необходимо занимать второе место вслед за Валиевой. Возможны и другие варианты, но они маловероятны. Да и во второе место Хендрикс не верится – не при домашнем для россиянок судействе.

Прогноз: в финале выступят пять российских фигуристок (Валиева, Щербакова, Туктамышева, Косторная, Хромых) и японка Сакамото.

Мужчины: классный шанс Коляды и мини-шанс Семененко

В финал уже квалифицированы два японца (Юма Кагияма и Сома Уно) и два американца (Винсент Жоу и Нэтан Чен). По итогам Сочи к ним могут присоединиться два российских фигуриста – Михаил Коляда и Евгений Семененко. Но, скорее всего, в финале будет только Коляда, а вместо Семененко в Осаку поедет Джейсон Браун из США. Михаил пройдет точно, если займет место в топ-2 (что абсолютно в его силах, особенно после снятия Юдзуру Ханю), а Евгению обязательно нужно обходить друга по тренировочной группе в споре за победу.

Михаил Коляда Фото: Getty Images

Иными словами, Коляда должен отдать Семененко победу на этапе для двойного попадания в финал. Такой сценарий маловероятен: Миша не станет падать специально (как бы вы сейчас ни пошутили про себя), а при упрощенной программе с тройными все равно обойдет Семененко, который не будет максимально чист – слишком высока разница в классе. К тому же, Михаил решает собственные задачи и накатывает программы с определенным контентом. В случае второго места вслед за Колядой Семененко необходимо обходить по сумме четырех программ Брауна – и это сложная задача, потому что компонентный американец получает очень высокие баллы.

Прогноз: Коляда победит и выйдет в финал, Семененко останется вторым и уступит место в топ-6 Брауну.

Пары: Мишина и Галлямов идут за второй победой

Точно в финале – Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Вэньцзинь Суй и Цун Хань. В Сочи выступят еще две российские пары с претензиями на финал: уже имеющие 15 победных баллов чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов и идущие с 13 очками за второе место Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

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Мишину и Галлямова устроит попадание в топ-3, Павлюченко и Ходыкина – в топ-2. Шестой отобравшейся в финал парой, скорее всего, станут сенсационные японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, которые на старте сезона обыграли Бойкову и Козловского.

Прогноз: в финале выступят четыре российские пары (Мишина/Галлямов, Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский, Павлюченко/Ходыкин), китайцы и японцы.

Танцы: Синицина и Кацалапов заочно бьются с французами

В Осаку точно поедут французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. После российского этапа к ним наверняка присоединятся Виктория Синицина и Никита Кацалапов – чемпионов мира из России устраивает место в топ-3, хотя победы на домашнем этапе они лишатся только в случае очень большого форс-мажора. А баллы будет очень интересно сравнить с баллами французов с прошлого этапа: это обострит гонку за олимпийским золотом.

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Вторая российская пара, Александра Степанова и Иван Букин, проехали два этапа с третьими местами, чего, скорее всего, не хватит для выхода в топ-6. У Александры и Ивана – 22 балла, и уже сейчас в таблице их обходят американцы Мэдисон Чок/Эван Бейтс. С учетом победы Синициной и Кацалапова, для Степановой и Букина остается только шестое квалификационное место, но после Сочи оно, скорее всего, достанется итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, которым нужно финишировать вторыми.

Прогноз: Синицина и Кацалапов победят и выйдут в финал, Степанова и Букин не останутся в топ-6 общего зачета.

Участники

Женщины: Ольга Микутина (Австрия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Луна Хендрикс (Бельгия), Виктория Сафонова (Беларусь), Мадлен Скиза (Канада), Ева Лотта Киибус (Эстония), Рино Мацуике (Япония), Екатерина Куракова (Польша), Майя Хромых (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Камила Валиева (Россия), Мэрайя Белл (США).

Мужчины: Брендан Керри (Австралия), Роман Садовский (Канада), Михал Бржезина (Чехия), Ника Эгадзе (Грузия), Морис Квителашвили (Грузия), Маттео Риццо (Италия), Кейдзи Танака (Япония), Казуки Томоно (Япония), Михаил Коляда (Россия), Марк Кондратюк (Россия), Евгений Семененко (Россия), Камден Пулкинен (США).

Пары: Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия), Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада), Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия), Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия), Ясмина Кадырова – Иван Бальченко (Россия), Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия), Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия), Одри Лу – Миша Митрофанов (США).

Анастасия Мишина/Александр Галлямов Фото: Getty Images

Танцы на льду: Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада), Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания), Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Россия), Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия), Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия), Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США).

Расписание

26 ноября (пятница)

Мужчины, короткая программа – 13:30 мск

Танцы на льду, ритм-танец – 15:30 мск

Пары, короткая программа – 18:00 мск

Женщины, короткая программа – 19:25 мск

27 ноября (суббота)

Мужчины, произвольная программа – 13:30 мск

Танцы на льду, произвольный танец – 15:40 мск

Пары, произвольная программа – 17:30 мск

Женщины, произвольная программа – 19:10 мск

Камила Валиева Фото: Getty Images

28 ноября (воскресенье)

Показательные выступления – 15:00 мск

В полном объеме соревнования будут протранслированы на сайте Первого канала. В прямом эфире на телевидении будет показана короткая программа женщин (с 19:45) и произвольная программа спортивных пар (с 17:45). Вместо женской произволки Первый покажет «Ледниковый период» – как и год назад.

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