В Сочи на арене «Айсберг» завершился первый соревновательный день Гран-при. Для российских фигуристок он выдался удачным и зрелищным. В короткой программе победила Камила Валиева. И эта победа не стала рядовой на фоне остальных: фигуристка установила мировой рекорд, набрав за прокат просто сумасшедшие баллы.

Рекорд в короткой

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Камила Валиева поразила судей и соперников уверенным прокатом. Валиева чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и тройной лутц – тройной тулуп. Она получила за прокат 87,45 балла, 49,97 из них за технику.

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Британский комментатор фигурного катания, хореограф и экс-фигурист Марк Хэнретти в абсолютном восторге от катания Валиевой: «Качество в каждом элементе... Она использует столько льда, сколько мы еще никогда ни у кого не видели. Полный контроль конька в дорожке шагов, глубина ребер, владение носком – она невероятно использует все грани лезвия конька. Делать такое вращение на ведущей ноге очень сложно, и так редко можно увидеть подобное. У нее лутц – тулуп во второй части программы. Посмотрите, сколько льда она использует в прокате...Со времени Гран-при Канады она прогрессировала с невероятной скоростью».

Предыдущий мировой рекорд принадлежал Алене Косторной (85,45) и был установлен в Финале Гран-при 2019 года.

Камила Валиева Фото: Getty Images

Фигуристка показала чувственный номер – историю о бабочке. Камила призналась, что эта история посвящена всем погибшим. Валиева трогательно посвятила прокат умершей в 2019 году бабушке и не смогла сдержать слез.

Моя короткая программа – это история о бабочке, которую я ловлю и в итоге отпускаю. Кирилл Рихтер говорил, что это музыка о памяти. Эту программу, я, наверное... Это программа о моей бабушке, которая умерла в 2019 году.

Рекорд в произвольной и по сумме баллов

Валиевой принадлежат еще два рекорда. Достижения покорились фигуристке из группы Этери Тутберидзе на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в Эспоо. Тогда еще действующая чемпионка мира среди юниоров исполнила на первом взрослом международном старте три четверных прыжка в произвольной программе. Валиева продемонстрировала сольный четверной сальхов, затем упала с тройного акселя, после сделала каскады четверной тулуп – тройной тулуп и четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов. За произвольный прокат спортсменка получила 174,31 балла и в сумме набрала 249,24 очка. На том соревновании Камила Валиева превзошла рекорд Александры Трусовой в произвольной программе, установленный на этапе Гран-при Skate Canada 2019, он был равен 166,62 баллам. Попутно Валиева смахнула с пьедестала почета и мировое достижение Алены Косторной. В финале Гран-при сезона-2019/20 Алена стала рекордсменкой по сумме баллов – она набрала 247,59.

Камила Валиева Фото: Getty Images

И без того огромные оценки Валиева смогла улучшить. Побила свои же рекорды на Skate Canada в Ванкувере. 15-летняя фигуристка обновила мировые рекорды по баллам за произвольную программу (180,89), а также по баллам в сумме за две программы (265,08). После триумфа Камила трезво оценила работу и скромно пообещала больше не усложнять программу. «Я почти выполнила задачу. У меня были помарки, но небольшие. Постаралась в программе сделать все задуманное. Это было самым главным. Конечно, я очень рада оценкам. Буду стараться катать чуть лучше. А насчет оценок… Это будут решать судьи. Куда дальше расти? Всегда есть куда расти. Например, не делать степ-аут на акселе. Пока усложнять программу не буду. Хочу хорошо накатать этот контент», – сказала Валиева.

Туктамышева была великолепна, хоть и уступила

Выходить после абсолютного фурора Камилы Валиевой непросто, но Лиза Туктамышева справилась с волнением. Тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип были исполнены идеально. «Лиза полна сюрпризов» – так было написано на плакате болельщиков, и на этот раз удивляться пришлось только приятному. Туктамышева уже второй сезон подряд не отстает от юных соперниц, и в этот раз в Сочи ученица Алексея Мишина доказала, что достойна Олимпиады – первой в карьере.

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

Фигуристка получила за прокат 80,10 балла (44,56 за технику) и идет второй после короткой программы. А ведь всего две недели назад Лиза снялась с этапа в Австрии из-за температуры.

План на стабильность, на чистоту, потому что, мне кажется, это самое важное сейчас в олимпийский сезон. Не стоит рисковать

Этот соревновательный день обязательно запомнится болельщикам. Камила Валиева стала обладательницей всех трех мировых рекордов, а Елизавета Туктамышева порадовала фанатов чистым, эффектным прокатом – может быть, теперь она поедет на Олимпиаду.

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