В сочинском ледовом дворце «Айсберг» вечером 27 ноября творилась магия, хотя этот лед видел немало. Здесь Россия взяла первое и пока единственное командное золото Игр, Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали двукратными, здесь завершал карьеру Евгений Плющенко, первое для России чемпионство завоевала Аделина Сотникова. В конце 2021-го зал зажгли три одиночницы – Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

В таком порядке девушки распределились на пьедестале почета и втроем вышли в финал Гран-при, где их уже ожидали Анна Щербакова и японка Каори Сакамото. Шестое место досталось Алене Косторной. В таком исходе было сложно сомневаться, но то, как девчонки заработали свои баллы – впечатляет. Все трое не только прыгнули сложнейший технический контент, но передали программы невероятно эмоционально.

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Начнем с техники и ультра-си:

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Валиева – четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп-тройной тулуп, четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов,

Туктамышева – тройной аксель-двойной тулуп, тройной аксель (степ-аут),

Хромых – четверной тулуп-двойной тулуп, четверной тулуп (степ-аут).

Баллы Валиевой улетели в космос: на Гран-при России она обновила три мировых рекорда, и только один принадлежал другой фигуристке – в короткой программе Камила превзошла результат Алены Косторной со времен финала Гран-при 2019 года. Когда она исполняет произвольную программу чисто, «Болеро» действительно становится олимпийским шедевром.

272,71 – оценки Валиевой по итогам двух программ. У победителя в мужском одиночном Мориса Квителашвили – 266,33 балла. С учетом, что женские компоненты рассчитываются с заниженным коэффициентом. А вот Туктамышева заняла бы в мужском протоколе только десятое место. Но уникальность Лизы в другом – в совершенно огненном, том самом зрелом женском катании, после которого хочется зажигать вместе с ней.

«Лизу Туктамышеву – в чемпионки фигурного катания. Прекрасное, зрелое и технически выдающееся женское катание», – написала в твиттере олимпийская чемпионка в команде из Канады Меган Дюамель после короткой программы. После произвольной – абсолютно такие же эмоции.

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

Валиева и Туктамышева уже отобрались на Олимпиаду?

Подобный слух вдруг прилетел утром, еще до начала соревновательного дня. Мол, на Игры в Пекин совершенно точно едут Валиева, Туктамышева и Анна Щербакова. Оказалось, инсайд вбросил спортивный агент Андрей Митьков.

«Принесла сорока из высоких кабинетов... Точнее, даже лож. На Олимпиаду-2022 в Пекин поедут Валиева, Туктамышева, Щербакова. Говорят, что решение принято и согласовано со всеми, с кем только можно согласовать», – написал Митьков.

Насколько правдив вброс? Скорее всего, это бред, хотя само предсказание вполне может сбыться. Если бы Олимпиада была через пару-тройку недель – на нее действительно отправились бы Валиева, Туктамышева и Щербакова как фигуристки, находящиеся в лучших и самых стабильных кондициях. Например, в начале сезона по таким же критериям казалось, что олимпийской тройкой станут Валиева, Туктамышева и Трусова, но Александра получила травму и надеется восстановиться к чемпионату России.

Александра Трусова Фото: Getty Images

Отбор пройдет в конце декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге, а окончательные составы утвердят после чемпионата Европы. Четыре года назад ФФКР сформировала заявку на Олимпиаду по спортивному принципу и итогам ЧР – вмешался только МОК, по каким-то причинам не допустивший Ксению Столбову/Федора Климова и Александру Степанову/Ивана Букина. В этот раз принять решение национальной федерации помешает только форс-мажор.

Еще раз – не исключено, что на Олимпиаду действительно отправятся Валиева, Щербакова и Туктамышева. Но это будет решено не сейчас, а как минимум 26 декабря – в день показательных выступлений на чемпионате России.

Источники – твиттер Меган Дюамель, фейсбук Андрея Митькова.

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