Майя Хромых – возможно, самая неприметная фигуристка «Хрустального» в медийном пространстве. В спорах о том, кто из группы Этери Тутберидзе считается главной фавориткой в борьбе за медали зимних Игр в Пекине – Камила Валиева, Анна Щербакова, Алена Косторная или Александра Трусова – фамилия 15-летней спортсменки почти не упоминается.

При этом Хромых является одной из самых успешных фигуристок «Хрустального» на старте сезона. 15-летняя спортсменка победила на Budapest Trophy, на дебютном для себя взрослом этапе Гран-при в Турине Майя завоевала серебро, а на проходящем в этот уикенд Гран-при России в Сочи – бронзу.

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Также именно Хромых подарила главный мем олимпийского сезона – «Майя может». Рассказываем историю его появления – разумеется, без участия Этери Георгиевны не обошлось.

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Когда появился мем?

Майя Хромых Фото: Getty Images

История берет начало с финала Кубка России, который проходил в конце февраля 2021-го в Москве. На турнире проходил добор на чемпионат мира в Стокгольме, на который Хромых не проходила по возрасту.

Однако именно на Кубка России Хромых впервые в карьере чисто исполнила два четверных прыжка на официальных соревнованиях – ей покорились четверной тулуп и четверной сальхов. За произвольную программу она получила 162,19 балла и заняла второе место вслед за Камилой Валиевой, которая также не проходила на ЧМ из-за возраста.

«Майя может. Майя может. Мы же не обманули», – так Этери Тутберидзе прокомментировала триумфальное выступление ученицы.

Фраза главной леди «Хрустального» так понравилась болельщикам Хромых, что разрослась до мема. 15-летней фигуристке посвящают баннеры с этим словосочетанием, а комментаторы регулярно произносят фразу, как только Майя оказывается в кадре.

Что говорит Хромых?

Анна Щербакова, подруга Хромых по группе Тутберидзе, однажды уточнила – фраза утекла в медийное пространство еще до реплики Этери Георгиевны на Кубке России.

«До этого она выкладывала видео в инстаграм и писала «Майя может», – вспомнила Щербакова в интервью ютьюб-каналу «Фигурка».

«Да! Она написала такой хэштег. После этого как-то все и пошло, ха-ха. Все начали так говорить. Думаю, это можно считать мои девизом», – ответила Анне Майя.

Майя Хромых Фото: Getty Images

Но в целом Майя скромно оценивает попадание в золотой фонд мемов фигурного катания.

«После того, как Этери Георгиевна сказала, что Майя может, фразу подхватили, и это как-то пошло… Может быть, это не девиз, я не знаю… Говорят и говорят», – признавалась Хромых «Чемпионату».

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Источники: Sport24, «Чемпионат», Sports.ru

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