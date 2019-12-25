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Трусова заявила 5 четверных прыжков на чемпионат России, Туктамышева – ни одного

Трусова заявила 5 четверных прыжков на чемпионат России, Туктамышева – ни одного
Eurosport

19 мин. назад

Идеальная демонстрация того, как важен возраст в фигурном катании.

Фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева представили планируемый контент на прокаты чемпионата России.

15-летняя Трусова заявила в предварительный список пять четверных прыжков – она планирует исполнить в произвольной программе четверные флип, сальхов, лутц и два тулупа.

Действующая победительница турнира 15-летняя Анна Щербакова планирует прыгать два четверных лутца и флип.

23-летняя Туктамышева исполняет четверной тулуп на тренировках, но предварительно не указала элемент среди прыжков, которые она планирует выполнить.

  • Турнир проходит с 24 по 29 декабря в Красноярске.
  • Заявки не имеют обязательного характера – фигуристки вольны менять элементы до и во время проката.

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