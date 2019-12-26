Уход Загитовой – плюс для Медведевой. Теперь Женя может войти в тройку чемпионата России

Ровно с Пхёнчхана-2018 кажется, что обстановка вокруг русского фигурного катания не может быть более нездоровой, но каждый раз фигурка находит, чем удивить. Вопли вокруг олимпийских медалей Загитовой и Медведевой, переход Медведевой к Орсеру, ее первый чемпионат России под руководством канадца и пришествие ТЩК, отбор Жени на чемпионат мира через финал Кубка России… Тон комментариев накалялся и окончательно вспыхнул в декабре 2019-го: Загитова объявила о приостановлении карьеры за две недели до чемпионата России.

Сейчас чемпионат России среди женщин – без преувеличения главный старт сезона, где соревнуются сильнейшие фигуристки планеты. На чемпионате мира конкуренцию составляют японки, Брэди Теннелл и Элизабет Турсынбаева, но на Европе после травмы Вивеки Линдфордс не осталось никого, кто помешал бы русским фигуристкам бороться за медали только друг с другом. Чемпионат России – турнир лучших, который заставляет жалеть, что страна имеет только три квоты на международные старты. В 2019-м он пройдет с самым адским бэкграундом в истории.

Загитовой на льду Красноярска не будет – она выступит в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Ее уход – временный или нет – косвенно помогает главной и принципиальной сопернице, Евгении Медведевой, которой уже 20 и которая продолжает бороться. Отсутствие Алины автоматически продвигает Женю на строчку выше – а может, и на две. Добавляет шансов и гипотетическое снятие Алены Косторной из-за травмы, которое пока не подтвердилось – Алена прилетела в Красноярск вместе с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.

Девушки, занявшие пьедестал прошлогоднего чемпионата России и недавнего финала Гран-при, в случае чистых прокатов не дадут шансов никому: бесту Медведевой на Rostelecom Cup они бросят около 20 баллов. Но ТЩК не железные: недавно в Турине падали и Трусова, и Щербакова. Жене достаточно срыва даже одной из них – заветное третье место даст ей право отправиться в австрийский Грац на Европу и в канадский Монреаль на мир. Ее баллы будут выше, чем на международных турнирах: домашние судьи всегда щедро набрасывают сверху.

Федерацию может не устроить поездка на главные старты трех учениц главного тренера: сборная называется сборной России, а не сборной фигуристок Тутберидзе. Русское фигурное катание еще субъективнее, чем мировое, и речь идет о тех самых грибах, которыми обозначают не то компоненты, не то завышенные оценки в целом, включая максимальные надбавки за элементы, отсутствие штрафов за недокруты и неверные ребра на зубцовых прыжках. Грибы – понятие всенародное и переходящее, и когда страховать Загитову больше не надо, так называемые запасные баллы для нее перейдут к Медведевой.

В начале сезона в это было трудно поверить, но Медведева может обойти даже Трусову с ее убойным контентом. Разница между лучшим результатом Жени и худшим Саши составляет 7,42 балла – дело техники для судей перевернуть ситуацию в ту или иную сторону. Медведева в Москве откатала обе программы с тройными прыжками чисто, единственной помаркой было неверное ребро на лутце. У Трусовой в Турине были падения на недокрученном тройном акселе и недокрученном четверном тулупе, а еще сдвойка квад-сальхова. При желании техпанель могла бы найти другие недокруты, ребра и понизить компоненты – оспорить это невозможно.

Евгения МедведеваGetty Images

Александра снова заявила контент из финала Гран-при: тройной аксель в короткой программе и пять четверных прыжков (сольные лутц, флип и сальхов, два тулупа в каскаде) в произвольной. Она не выкатывала на официальных соревнованиях даже четыре четверных – сальхов покорился только на коммерческом Japan Open. Возможно, Саше важнее быть первооткрывателем, чем зарабатывать одно золото за другим, но из магической тройки Тутберидзе именно она рискует пролететь мимо главных стартов в случае лишнего падения. Косторная суперстабильна, а Щербакова склонна к риску гораздо меньше.

Елизавета Туктамышева не заявила в произвольную программу ни сольный четверной тулуп, ни в каскаде с тройным – оба элемента она разучила недавно и еще не пробовала на соревнованиях, даже на «Челленджере» в Загребе. Правда, заявка – не стопроцентный постулат, а процессуальная бумага, и ей можно не следовать. Входящая в тренерский штаб Туктамышевой Татьяна Мишина считает, что четверной прыжок в Красноярске все же будет.

«Если Лиза завалит четверной, то… Чемпионат России порой более волнительный старт, нежели этапы Гран-при. Тут встречаются все, надо попадать в тройку лучших, чтобы быть в сборной на крупные турниры. Думаю, Лиза и Алексей Николаевич все же включат четверной прыжок», – сказала Татьяна Николаевна.

Без четверного Лиза вряд ли будет претендовать на тройку – ее чистые программы с тремя тройными акселями наберут намного меньше похожего контента Косторной и меньше Медведевой без ультра-си. Туктамышеву лояльным судейством не баловали никогда, и четверные тулупы – ее единственный шанс отобраться на Европу и мир. Если она упадет, риск не оправдается, но и без падений с прежним контентом она останется четвертой или пятой. А разницы между четвертым и 17-м местом на женском чемпионате России нет, лишь теоретически четвертое может дать шанс на дополнительный отбор.

«Мы стараемся придерживаться, насколько это возможно, спортивного принципа при формировании сборной. Наши принципы предполагают, что в определенных случаях третий номер может определяться по рекомендации тренерского совета, а дальше уже исполком рассматривает ее», – объяснил президент ФФКР Александр Горшков.

Состав поменяют, либо если кто-то из тройки завалит чемпионат Европы (так было в прошлом году), либо если кто-то из фавориток снимется до чемпионата России или по ходу. Слухи о травме Косторной уже провоцируют фантастические фанатские теории, но пока они не подтверждаются, и это здорово.

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