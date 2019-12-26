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Медведева повредила ботинок и сменила коньки за день до первого проката на чемпионате России
Неудачный старт турнира.
Российская фигуристка Евгения Медведева повредила ботинок конька на закрытой тренировке перед стартом чемпионата России.
Спортсменка сменила коньки и откатает турнир в новой паре. «Ботинки купили, лезвия установили. Так как вопрос с заменой коньков решен, речи о снятии пока не идет», – цитирует президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.
- Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы.
- Короткая программа у женщин пройдет в пятницу 27 декабря.
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