Российская фигуристка Евгения Медведева повредила ботинок конька на закрытой тренировке перед стартом чемпионата России.

Спортсменка сменила коньки и откатает турнир в новой паре. «Ботинки купили, лезвия установили. Так как вопрос с заменой коньков решен, речи о снятии пока не идет», – цитируетпрезидента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.