За день до старта женской короткой программы на чемпионате России из Красноярска пришли тревожные новости: на закрытой от зрителей и журналистов тренировке у двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой сломался ботинок конька. Сначала информация поступила в виде инсайда, но затем ее подтвердил президент ФФКР Александр Горшков.

«Ботинки купили, лезвия установили. Так как вопрос с заменой коньков решен, речи о снятии пока не идет», – подчеркнул чиновник, взволновав болельщиков Жени расплывчатым словом «пока». Неужели поломка конька настолько серьезна и опасна? Люди, не следящие за фигуркой каждый день, могли даже не отметить произошедшее – ну, сломала, ну, поменяла, можно кататься дальше.

На самом деле, все очень непросто. Фигуристы меняют ботинки после каждого сезона, и первое время уходит на раскатку новой пары. У кого-то это неделя, а у кого-то месяц или даже два – на дни счет не идет, а Медведевой нужны именно сутки. При раскатке коньков получали травмы Алена Косторная, Анастасия Губанова и Юлия Липницкая – Губановой новая пара так и не подошла, а Косторная по слухам пропустила юниорский чемпионат мира как раз из-за этого.

Евгения МедведеваGetty Images

«Покатался пять дней, и пока неудобно. Ботинки разминаются, поджимаются, это как новая обувь. Час покатался и уже чувствую, что ноги ватные», – рассказывал о разнашивании новых коньков Михаил Коляда после олимпийского сезона.

Сломанный ботинок стоил поездки на Олимпиаду-2018 Александру Самарину – нынешнему лидеру мужской сборной. Инцидент произошел во время произвольной программы на чемпионате России, и лидировавший после короткой спортсмен напрочь развалил прокат. На показательные выступления днем позже он перемотал ботинок скотчем, а в Москве сразу приступил к раскатке новой пары. И не успел к чемпионату Европы – было по-прежнему некомфортно, хотя между стартами прошел почти месяц. Самарин стал третьим из сборной и уступил путевку в Пхёнчхан – на Игры поехали Коляда и Дмитрий Алиев.

«Не слышала, чтобы удачно выступали на новых ботинках, но у Жени другого выхода нет, ей нельзя не выступать! Это невероятно тяжело – выступать в новых ботинках, мне даже сложно представить, каково это. Для меня всегда было жуткой проблемой перейти на другие ботинки», – ужаснулась олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова.

«Новые коньки – это ад... Женя борец!» – написала Бетина Попова, пропускающая чемпионат России из-за травмы партнера.

«Конечно, ботинки для спортсмена со временем становятся удобны, как кроссовки, и еще вопрос, как будет поставлено лезвие, так что произошедшее с Женей – не есть хорошо. Но сегодня выпускают ботинки куда более высокого уровня, их уже не нужно раскатывать так долго, как раньше, спортсмены выходят и прыгают в них с первого дня. И все-таки времени у Жени, чтобы привыкнуть к новому инвентарю, маловато», – Алексей Урманов более оптимистичен, но тоже сдержан.

На утреннюю тренировку в день короткой программы (то есть сегодня, 27 декабря) Евгения вышла в старых коньках – правый ботинок был перемотан.

И новые коньки, и перемотанный старый – жуткое стечение обстоятельств, которое может помешать фигуристке бороться за подиум без преувеличения главного старта сезона. Хейтеры уже радостно пишут, что Медведева стелет солому на случай провала, и теперь ей точно устроят дополнительные прокаты в финале Кубка России, но от злорадства стоит абстрагироваться: поломка конька – то, чего не пожелаешь ни одному фигуристу. Если у Евгении все получится даже со сломанным коньком, она продемонстрирует впечатляющую стойкость.

Короткая программа женщин стартует в 15:30 по Москве, Медведева выйдет на лед последней.

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