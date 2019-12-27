Алиев впервые выиграл чемпионат России, Синицина и Кацалапов защитили титул

На чемпионате России по фигурному катанию разыграли медали танцоры и одиночники.

Второй титул подряд завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набрав 220,74 балла по сумме двух прокатов. Александра Степанова и Иван Букин выиграли произвольный танец, но общих баллов хватило только на серебро – они получили 219,72 балла. Третьи – Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (197,73 балла).

Новым чемпионом России среди мужчин стал участник Олимпийских игр в Пхёнчхане Дмитрий Алиев, исполнивший в произвольной программе четверной лутц, но упавший с тулупа и во время дорожки шагов. Итоговый результат – 260,98 балла.

Вторым стал 16-летний Артур Даниелян, который был 13-м в короткой программе, но выиграл произвольную. По сумме двух прокатов он получил 253,42 балла. Третье место и 252,74 балла – у действующего вице-чемпиона Европы Александра Самарина.

Второй соревновательный день завершится короткой программой женщин.

Одиночницы и спортивные пары определят медалистов завтра, 28 декабря.

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