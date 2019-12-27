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Косторная набрала почти 90 баллов в короткой программе, Медведева – пятая
Алена открыла новый космос.
Второй соревновательный день на чемпионате России по фигурному катанию завершился короткой программой у женщин-одиночниц.
Лидерство захватила Алена Косторная, набравшая недосягаемую сумму в 89,86 балла – она исполнила тройной аксель и превысила собственный мировой рекорд на 4,41 балла. Второе место заняла Анна Щербакова (79,93 балла), третье – Александра Трусова, которая не стала прыгать тройной аксель (76,46 балла).
Елизавета Туктамышева приземлила тройной аксель в тройки и получила от судей 75,74 балла – это четвертое место. Следом расположилась Евгения Медведева: она преодолела проблемы со сломанным коньком, не сорвала ни одного прыжка и набрала 71,08 балла.
Полные результаты – здесь.
- Косторная выиграла бы короткую программу ЧР у мужчин, причем женщины получают компоненты с заниженным коэффициентом.
- Мировой рекорд не будет учтен, так как чемпионат России проводится не под эгидой ISU.
- Девушки разыграют медали завтра, 27 декабря. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию сильнейших разминок.
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