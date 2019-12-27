Российские тренеры Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко выразили восхищение Евгенией Медведевой за ее решение не сниматься с чемпионата России, несмотря на проблемы с коньками.

Фигуристка занимает пятое место после короткой программы, но вряд ли такой результат можно оценивать отрицательно – за день до соревновательных прокатов у Евгении порвался ботинок, и ей пришлось в спешке искать решение.

«Про то, что она сменила коньки, мы будем говорить и говорить, они не сгибаются, нельзя сделать шаги, спасибо большое ей. Не знаю, мне кажется, это первый раз, когда меняют ботинки, не коньки, а именно ботинки, это очень сложно. Только Женя смогла это сделать, молодец, действительно. Мы болеем за наших, а наши здесь все. Я прям испугалась, а я всякое видела. Но она не сделала ни одного прыжка на разминке. Ну не важно, человек не сдается, борется, другой бы приехал и сдался бы – инвентарь сломался, с каждым может быть. А она, не жалея ног своих. Ноги же в кровь, когда новые ботинки, так же, как и балетные туфли. Люди счастливы ее видеть. Вся страна смотри за ней», – цитирует Татьяну Тарасову РИА «Новости».

Евгения МедведеваEurosport

«Ботинки ломаются, это нормально – сам ломал, так что никакого нонсенса. Такое бывает, никто от этого не застрахован. Тут еще вопрос, в каком месте он сломался, обычно это происходит на изгибе, где располагается косточка щиколотки – сложно держать выезды с прыжков, толкаться. Но для спортсмена это сложная история, и решение Евгении все-таки выступать на чемпионате России – настоящий поступок.

Скажу по себе – я новые ботинки обкатывал два месяца. Но были и такие, как Элвис Стойко – я долго с ним катался, хорошо знаю его как спортсмена и человека. Стойко брал новые ботинки и прыгал тройные и в три с половиной оборота прыжки. Я же по два месяца их обкатывал и не мог обкатать, ноги в мясо стирал, и для меня это была настоящая катастрофа», – приводит ТАСС слова Плющенко.

Женя, похоже, довольна результатом с учетом обстоятельств. Фигуристка рассказала, что в итоге каталась в сломанных коньках – вариантов лучше просто не было: «Я сделала максимум того, что могла, к сожалению. Болит нога.

Они [коньки] сломаны. Это те же коньки. Вчера был очень сложный день. Неприятное падение на тренировке, после которого ботинок оказался сломан. Потом пытались найти, но не было моей модели. Потом взяли ботинки для новичков, переставили лезвия, но ничего не получилось хорошего. Решили кататься на прежних. Чувствую себя очень растерянно и неприятно».

Медведева уступила Алене Косторной, Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Елизавете Туктамышевой.

Произвольную программу девушки откатают 28 декабря.

Уход Загитовой – плюс для Медведевой. Теперь Женя может войти в тройку чемпионата России

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