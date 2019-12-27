Судьи на чемпионате России открыли новую грань космоса: Алена Косторная выиграла короткую программу, набрав 89,86 балла. Это абсолютный мировой рекорд, который не засчитают – национальные турниры не имеют отношения к ISU. В финале Гран-при Алена получила 85,45 балла.

Если бы в первый день турнира Косторная вышла катать короткую программу с мужчинами, она бы ее выиграла – тройка лидеров набрала по 88 с копейками, причем у Макара Игнатова были два четверных прыжка, у Андрея Мозалева и Петра Гуменника – по одному. А еще у женщин компоненты рассчитываются по коэффициенту 0,8, у мужчин – 1. По мужским правилам Алену оценили на 99,44 балла. Это, на минуточку, второе место мужского финала Гран-при вслед за Нэтаном Ченом и перед Юдзуру Ханю.

В чем секрет успеха Косторной? Заглядываем в итоговый протокол и видим:

максимально качественное исполнение элементов (только 4 и 5 в зачтенных оценках GOE);

четвертые уровни на вращениях и дорожке шагов;

высочайшие компоненты (девятки и даже одна десятка за интерпретацию музыки).

У Алены только один элемент ультра-си – тройной аксель – но она сосредоточилась на его безупречном исполнении и минимуме риска. Ей повезло – прыгать тройной аксель в короткой можно, а у соперниц с четверными связаны руки.

Тем не менее, Косторная должна понимать и наверняка понимает, что 89,86 балла – всего лишь приятная ачивка: на международных соревнованиях ей столько не поставят. Тем более что ее контент не максимально возможный – можно прыгать каскад не с тулупом, а с риттбергером.

На чемпионатах России любят ставить больше, и в этот раз, возможно, даже слегка перебрали с возвышением безусловно классной фигуристки. Выше привычного получила Анна Щербакова, чуть подняли баллы Александре Трусовой, которая по настоянию тренеров не стала прыгать триксель и ограничилась дупелем. Возможно, зря – в финале она с падением проигрывала Косторной 14 баллов, сейчас уступает 13,4, и задача снова выглядит невероятно сложной: даже пять чистых четверных не гарантируют победу над Косторной.

Алена КосторнаяGetty Images

За шикарной тройкой Тутберидзе финишировали Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Лиза потеряла на приземлении трикселя, дорожке шагов и последнем вращении, Женя допустила недокрут на тулупе и получила низкие уровни почти на всех непрыжковых. Она вышла кататься в старых сломанных ботинках, которые реанимировали скотчем, и боролась за каждый элемент. Программа не блистала, но получилась целостной. Последней в сильнейшую разминку въехала ученица Алексея Мишина Анастасия Гулякова, которая неплохо зажгла под «Кармен».

Произвольная программа женщин 28 декабря начнется в 15:00 по московскому времени. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию сильнейшей разминки.

Короткая программа, женщины (результаты)

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