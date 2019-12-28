Фигуристка Евгения Медведева извинилась перед болельщиками за холодную реакцию на их поддержку после короткой программы чемпионата России.

– Сегодня была совершенно потрясающая поддержка. Ощущали энергетику?

– Да, это правда. Честно говоря, мне болельщики очень помогли. Хочу извиниться, что я, возможно, так холодно реагировала на их поддержку после проката. Но прокат выдался тяжелым, поэтому пользуясь сейчас возможностью, хотела бы поблагодарить за такую теплоту, за подарки. Впечатления, конечно, сегодня колоссальные.

– Что сказал Брайан Орсер?

– Он сказал, что гордится мной.

– Вам в карьере часто приходилось после пятого места в короткой попадать на пьедестал?

– Я как-то и с 11-го в юниорский сезон попадала, – цитирует 20-летнюю Медведеву Sports.ru.

После короткой программы Евгения занимает пятое место, набрав 71,08 балла.

За день до проката у фигуристки сломался конек. Новые ботинки не подошли, и она выступала в старых, перемотанных скотчем.

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