Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева может сняться с произвольной программы на чемпионате России из-за поломки конька.

20-летняя Медведева досрочно завершила утреннюю тренировку, на которой чисто исполнила только один элемент – каскад из тройных сальхова и тулупа. Женя сорвала даже вращение, после чего покинула каток с тренером Брайаном Орсером и мамой.

«Да, проблема действительно существует. Но окончательного решения об участии Жени в произвольной программе пока нет», – цитирует ТАСС президента ФФКР Александра Горшкова.

Медведева сломала ботинок конька на тренировке за день до короткой программы. Она взяла новые ботинки, но каталась в старых, перемотав их скотчем.

После короткой программы Евгения занимает пятое место, набрав 71,08 балла.

Произвольная программа стартует в 15:00 мск, Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию сильнейшей разминки.

Поломка конька Медведевой – катастрофа. Из-за этого пропускали Олимпиады и получали травмы

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