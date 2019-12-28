Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске завершился произвольной программой одиночниц и спортивных пар.

Титул чемпионки защитила Анна Щербакова, которая исполнила в произвольной программе три четверных прыжка – флип со степ-аутом и два лутца. Аня получила 181,94 балла за прокат и 261,87 по сумме – обе оценки сильно превзошли мировые рекорды.

Второе место заняла Алена Косторная, лидировавшая после короткой программы. Алена исполнила два тройных акселя и набрала 259,83 балла за две программы. Третья – Александра Трусова, которая не сумела выкатать заявленный сложный контент: ей поставили 226,34 балла. Четверное место заняла Елизавета Туктамышева, которая упала с четверного тулупа.

Ранее определились обладатели титула среди спортивных пар. Чемпионами России впервые стали петербургские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые набрали 233,66 балла по сумме двух программ. Статус первого номера сборной им уступили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которых оценили на 233,19 балла. Третье место заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – они получили от судей 219,72 балла.

У мужчин выиграл Дмитрий Алиев, у танцоров – Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

По критериям отбора медалисты должны отправиться на чемпионаты Европы и мира.

Поломка конька Медведевой – катастрофа. Из-за этого пропускали Олимпиады и получали травмы

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме