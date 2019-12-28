Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объяснила снятие с чемпионата России из-за сломанного ботинка на коньке – инцидент произошел за день до короткой программы.

«Такая форс-мажорная ситуация случилась со мной впервые, мы все немного в шоке от того, что произошло. В день до короткой программы на одной из официальных тренировок я упала с прыжка, так как подо мной сломался ботинок. В экстренном порядке попытались найти новую пару, но не нашлось ни моей модели, ни размера.

В итоге нашли что-то приближенное, попробовала покататься, и из этого ничего хорошего не вышло. Лезвие вернули на старые ботинки, придумали новую шнуровку, замотали скотчем. На вчерашний день хватило: я сделала все возможное, все, что могла.

Коньки Евгении МедведевойGetty Images

Речи о снятии не шло до сегодняшней утренней тренировки. Там я поняла, что с коньком совсем все плохо. К сожалению. Ботинкам нет еще месяца, и никто не предвидел такой ситуации. Такое случается, это не катастрофа, но не за день до старта серьезных соревнований. Это огромная проблема и неудача. Выступать так было бы опасно для здоровья. Глубоко неприятно – я знаю, как меня ждали, знаю, что я в прекрасной форме», – сказала 20-летняя Медведева в эфире Первого канала.

Евгения добавила, что продвинулась в изучении четверных прыжков, но прогресс идет не так быстро, как хотелось бы. Также она объявила музыку для произвольной программы на сезон-2020/21: это нарезка из Cirque Du Soleil.

После короткой программы Медведева шла на пятом месте, набрав 71,08 балла.

В сильнейшей разминке выступят Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию прокатов лидеров.

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