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Трусова расплакалась после третьего места на чемпионате России
Сашу подвели два падения с четверных.
Александра Трусова расплакалась после поражения на чемпионате России по фигурному катанию.
После короткой программы Трусова занимала третье место – в произвольной программе Александра не улучшила позиции, допустив падения с двух первых четверных (флипа и лутца). Неудачный результат заставил Трусову расплакаться.
«Я очень расстроилась. Очень плохо откатала», – отметила Трусова в эфире Первого канала.
- Победительницей ЧР по фигурному катанию стала Анна Щербакова, второе место заняла Алена Косторная, Трусова – третья.
- Ранее Трусова заняла третье место в финале Гран-при сезона-2019/20.
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