Александра Трусова расплакалась после поражения на чемпионате России по фигурному катанию.

После короткой программы Трусова занимала третье место – в произвольной программе Александра не улучшила позиции, допустив падения с двух первых четверных (флипа и лутца). Неудачный результат заставил Трусову расплакаться.

«Я очень расстроилась. Очень плохо откатала», – отметила Трусова в эфире Первого канала.

Победительницей ЧР по фигурному катанию стала Анна Щербакова, второе место заняла Алена Косторная, Трусова – третья.

Ранее Трусова заняла третье место в финале Гран-при сезона-2019/20.

Поломка конька Медведевой – катастрофа. Из-за этого пропускали Олимпиады и получали травмы

Подписывайся на нас Вконтакте