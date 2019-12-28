Фигуристки Этери Тутберидзе предсказуемо зажгли на чемпионате России: Анна Щербакова сделала три четверных прыжка в произвольной программе, неофициально обновила два мировых рекорда и выиграла, Алена Косторная почти пробила 90 баллов в короткой. Но главный хедлайнер турнира – опять Евгения Медведева: на этот раз она сломала конек (точнее, ботинок) за день до короткой программы и драматично снялась с произвольной.

Поломка конька – жутчайший кошмар для фигуриста. Сложно даже найти аналоги в других видах спорта – персонал быстро бежит с запасным инвентарем к лыжнику, биатлонист теряет время на стрельбище, но все же получает винтовку взамен поломанной, а у фигуриста на разнашивание новых коньков уходят недели, если не месяцы. Бывают особо удачные пары, но это большая редкость.

В том и парадокс – Медведева и ее штаб проявили недопустимую халатность. Они полетели из Торонто в Красноярск без запасной разношенной пары. В Красноярк, где нет топ-фигуристов и магазинов для них – не в Москву, где новые подходящие по уровню коньки можно купить или взять старые. Беда даже не в неразношенных ботинках, а в том, что приобретенная в Сибири пара не соответствовала уровню фигуристки.

Коньки Евгении МедведевойGetty Images

«Нашли что-то приближенное, попробовала покататься, и из этого ничего хорошего не вышло. Лезвие вернули на старые ботинки, придумали новую шнуровку, замотали скотчем. На вчерашний день хватило: я сделала все возможное», – объяснила Евгения решение сняться.

Сломавшиеся коньки не были старыми – Медведева встала на них в ноябре после этапа Гран-при в Москве. Это лишний раз доказывает, что вторая пара необходима: Евгения – топ мировой фигурки, а не девушка из второй десятки, у которой на новые коньки уйдет вся стипендия от региона.

Двукратный чемпион мира Нэтан Чен рассказывал, что у него одновременно есть шесть разношенных боевых пар. Чен – мультиквадист, и его коньки быстрее приходят в негодность из-за обилия четверных, но у безусловного лидера сборной США нет стартов, от которых зависит продолжение сезона. Медведева же выступает в сильнейшем чемпионате, где малейшая осечка оставляет за бортом соревнований. У русских фигуристок нет права на помарки.

Это не пустые слова – по итогам произвольной программы у нее были все шансы обойти Трусову. Саша получила 226,64 балла, а бест Жени – 225,76. С учетом домашнего судейства результат за два идеальных проката поднялся бы, и с бронзовой медалью Медведева поехала бы на главные старты. И это справедливо, но вместо Граца и Монреаля Женя поедет в «Крикет-клаб» учиться на собственных ошибках и ставить программы на новый сезон.

Когда медали были разыграны, Евгения написала в инстаграме: «Я взрослый и адекватный человек, прекрасно понимаю, что для обычного зрителя вся эта история выглядит странно. Мол, почему не было запасных коньков, почему нельзя было просто выступить в новых? Дело в том, что эту проблему могут понять только фигуристы».

Так объясни, Женя! Мы тоже взрослые и адекватные люди. Нам интересно, и мы поймем, если ты расскажешь.

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