Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила тренеру Этери Тутберидзе о том, что уже соскучилась по соревновательным прокатам.

Ранее в декабре спортсменка объявила о приостановке карьеры и сосредоточилась на коммерческих проектах – вроде шоу «Спящая красавица» Татьяны Навки.

Похоже, ледовые шоу все же не так интересны, как, например, чемпионат России. «Загитова не участвовала в этот раз, так как после финала Гран-при объявила о приостановке спортивной карьеры. Но тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что на днях Алина прислала ей СМС, где написала, что уже соскучилась по соревнованиям», – говорится на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Загитова – олимпийская чемпионка, чемпионка мира-2019 и чемпионка Европы-2018.

Чемпионат России выиграла Анна Щербакова.

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