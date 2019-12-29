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ФФККР: Загитова сообщила Тутберидзе, что соскучилась по соревнованиям
Чемпионка заскучала от ледовых шоу.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила тренеру Этери Тутберидзе о том, что уже соскучилась по соревновательным прокатам.
Ранее в декабре спортсменка объявила о приостановке карьеры и сосредоточилась на коммерческих проектах – вроде шоу «Спящая красавица» Татьяны Навки.
Похоже, ледовые шоу все же не так интересны, как, например, чемпионат России. «Загитова не участвовала в этот раз, так как после финала Гран-при объявила о приостановке спортивной карьеры. Но тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что на днях Алина прислала ей СМС, где написала, что уже соскучилась по соревнованиям», – говорится на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
- Загитова – олимпийская чемпионка, чемпионка мира-2019 и чемпионка Европы-2018.
- Чемпионат России выиграла Анна Щербакова.
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