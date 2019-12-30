Российская фигуристка Елизавета Туктамышева презентовала новый обжигающий номер в рамках показательных выступлений на чемпионате России.

Лиза появилась на льду в костюме, напоминающем форму военного оркестра: фигуристка надела зеленый китель, очень короткую юбку и кивер. В руках у Туктамышевой был саксофон (по ходу выступления она сперва поменяет его на барабан, затем – на тарелки).

Каталась Лиза под трек Destination Calabria от Alex Gaudino и Crystal Waters. Не помните, что это за песня? Включите номер и узнаете ее с первых нот.

По итогам чемпионата России Туктамышева заняла четвертое место, победительницей стала Анна Щербакова.

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года.

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