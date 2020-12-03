Хореограф и продюсер Илья Авербух призвал допустить двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву до участия в чемпионате России по фигурному катанию, изменив правила отбора на турнир. Сейчас для этого необходимо поучаствовать в двух этапах Кубка страны, чего спортсменка не сделала по состоянию здоровья.

«Нужно дать возможность выступать тем, кто готов. Если Медведева будет готова, то ее надо допустить до чемпионата России. Женя ведь уже перенесла коронавирус. С учетом всех ее заслуг было бы совершенно несправедливо оставить ее без турнира. А как все это организовать – вопрос уже к нашей федерации, пора принимать гибкие решение. Это относится ко всем фигуристам, которые не смогли по медицинским причинам выступить на двух этапах Кубка России в этом сезоне», – заявил Авербух в интервью «Спорт-Экспрессу».