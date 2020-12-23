Раскрасила жеребьевку, конечно же, Елизавета Туктамышева. Одна из лучших фигуристок России пришла на церемонию в черном откровенном платье.

Что касается самой жеребьевки (если она вам интересна после платья Туктамышевой), то Камила Валиева выступит 2-й, а ее основные соперницы Анна Щербакова и Александра Трусова – 9-й и 14-й. Последней короткую программу представит Туктамышева.