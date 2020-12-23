23 декабря состоялась жеребьевка чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.

Раскрасила жеребьевку, конечно же, Елизавета Туктамышева. Одна из лучших фигуристок России пришла на церемонию в черном откровенном платье.

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Что касается самой жеребьевки (если она вам интересна после платья Туктамышевой), то Камила Валиева выступит 2-й, а ее основные соперницы Анна Щербакова и Александра Трусова – 9-й и 14-й. Последней короткую программу представит Туктамышева.

  • Чемпионат России завершится 27 декабря.
  • В ноябре 2020-го Туктамышева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в России.

Туктамышева выложила фото и восхитила подписчиков натуральной красотой

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