Последний уикенд декабря в российском спорте – это национальный чемпионат по фигурному катанию. Постулат такой же, как «Тур де Ски» и лыжи в первую неделю января. В конце 2020-го чемпионат России пройдет в Челябинске – и чур не смеяться: у города едва ли не лучшая репутация организатора. В конце 2016-го в восторге были и фигуристы, и зрители, а потом Челябинск провел этап Гран-при среди юниоров.

Разумеется, коронавирус ударил и по чемпионату России, причем с разных сторон. Во-первых, из-за болезни или последствий болезни не будет некоторых фигуристов: положительный тест сдал Роман Савосин, а Алена Косторная, Дмитрий Алиев и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым не успели восстановиться – и это только сборники. Во-вторых, федерация намудрила с критериями отбора, строго прописав, что для попадания на чемпионат России необходимо участие в двух этапах Кубка России. В итоге с коронавирусом и травмами слегло больше половины лидеров. Их допустили тренерским решением, а более слабые фигуристы, которые выполнили требования, лишились, возможно, единственного шанса на участие в чемпионате России. С одной стороны, логичное решение, с другой – несправедливое. Расширить список участниц на еще одну разминку не захотели. Или не смогли из-за обязательств перед телевидением.

Чемпионат России Откровенное платье Туктамышевой подогрело жеребьевку чемпионата России ВЧЕРА В 18:56

«Скажу честно, немного обидно, – заявила 17-летняя Алина Забора, ученица Алексея Урманова. – Все-таки хотелось попасть на чемпионат России. Обидно в том плане, что не все выполнили установленные правила, норматив. Но их допустили в обход озвученных критериев. А я вот не попала, хотя по правилам должна была. Понятно, что выступят топовые фигуристы, но все-таки они не выполнили заранее объявленные правила. Это нечестно».

В третьих, отменили январский чемпионат Европы, для которого чемпионат России традиционно служил отборочным турниром. Из-за борьбы за попадание на главные старты национальный турнир выглядел бойней – а сейчас мотивация явно снизилась. Евро не будет, с чемпионатом мира ничего непонятно. Если он и состоится, до него проведут еще один отбор. А может, главный старт опять отменят – вдруг новый штамм коронавируса запустит еще более жесткий локдаун?

Может, стоило отменить чемпионат России?

Возникает резонный вопрос – может, стоило отменить чемпионат России? Не отменить, так перенести на январь, в освободившееся окно Евро? Как раз все выздоровеют и восстановятся. С одной стороны, логично, с другой – ФФККР оказалась как никогда права.

«Нет никакой гарантии, что к февралю или концу января не заболеет кто-то другой», – мрачно резюмировал президент федерации Александр Горшков. «Почему его должны переносить, если кто-то не подготовился или заболел?! Никогда таких переносов не было и не будет», – заявила Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин Фото: Getty Images

На самом деле, ISU чересчур перестраховывается, отменяя практически все соревнования настолько загодя. На катке в Загребе, где должен был пройти чемпионат Европы, разбили ковидный госпиталь, но международные ледовые чиновники наверняка нашли бы выход, если бы захотели. Вплоть до переноса турнира в Москву – но, конечно, со всеми ограничениями и пузырем, а не банкетом, и без зрителей вообще. Политика ISU и ФФККР по проведению соревнований – две крайности, а правда как обычно посередине. В Челябинске фигуристов собрали на жеребьевку вместо того, чтобы провести ее в режиме онлайн, в расписании на воскресенье стоят показательные выступления, где все снова будут обниматься. ISU, напротив, слишком пассивен: их девиз – лучше ничего не делать, чем попытаться. Конечно, коронавирус опасен, но другие международные федерации – и зимние, и летние – довольно успешно и безопасно проводят свои соревнования.

Зачем нужен ЧР, если он не отборочный?

Так нужен ли чемпионат России, если он де-факто потерял статус отборочного турнира? Скорее, да, чем нет. Бывшие прославленные фигуристы скажут, что внутренний титул не столь важен: у олимпийского чемпиона Алексея Ягудина его нет, и он абсолютно точно не страдает. «От того, что я шестикратная чемпионка России, мне ни тепло, ни холодно», – бросила первая чемпионка мира в истории РФ Мария Бутырская. Но нынешняя русская фигурка и русская фигурка времен Бутырской и Ягудина – две большие разницы. Сейчас положение дел меняется после каждого старта, и фигуристам необходимо постоянно быть в тонусе. Да и в такой дурацкий сезон любая ачивка даст плюс сто к психологической уверенности. Разве не хочет выиграть первый взрослый титул Александра Трусова? Разве победа будет лишней для Елизаветы Туктамышевой? Или Анна Щербакова откажется от трехлетней золотой серии? Очень и очень вряд ли.

Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова Фото: Getty Images

Если взглянуть с другой стороны, отсутствие чемпионата Европы даже идет на пользу – фигуристы стряхнут давление и перестанут бояться за цену ошибки. Случайное падение и четвертое место среди взрослых не отправят готовиться к новому сезону – только работать дальше и готовиться к следующему старту, которым, скорее всего, в феврале станет финал Кубка России. Туда тоже допустят всех здоровых сборников и разыграют путевки на чемпионат мира, если он состоится. Либо все, либо оставшиеся.

Что по раскладам?

Эксперты сошлись во мнении, что победят фигуристы, которые не болели коронавирусом или уже успели окончательно восстановиться. У девушек под огонь ковида не попали Александра Трусова, Камила Валиева и Дарья Усачева, но в их тренировочных группах болезнь была. Туктамышева переболела, у Анастасии Гуляковой была инфекция, о Щербаковой говорили в контексте пневмонии. Можно долго и занудно высчитывать базовую стоимость элементов каждой фигуристки и сравнивать число ултьра-си в заявке, но это бессмысленнее чем когда-либо. Выиграет та, которая не теряла кондиции или успела их максимально восстановить.

Камила Валиева Фото: Getty Images

Те же расклады – у мужчин: чемпиону Европы Дмитрию Алиеву после перенесенного коронавируса запретили соревноваться врачи, Михаил Коляда перенес простуду, Александра Самарина на льду не видели с октября – он не прыгал четверные из-за травмы спины и вышел на произволку Кубка России с тройными. Возможно, за золото схватится молодежь – недавние юниоры Петр Гуменник и Андрей Мозалев.

У танцоров в Челябинск не приехали Синицина и Кацалапов (перенесенный ковид, причем у партнерши – с поражением легких). Зато в парах собрался полный сквад: молодые пары Тамары Москвиной схлестнутся друг с другом впервые после Гран-при России, где выступающий с Александрой Бойковой Дмитрий Козловский выкрикнул: «Это наше место, в очередь!» Анастасия Мишина и Александр Галлямов отреагировали мудро – не ввязались в перепалку и ждут реванша на льду. Пока счет личных встреч – 1:1. Третья пара, претендующая на золото – Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чей тренерский штаб пополнил недавно завершивший карьеру Сергей Воронов. Увидеть результаты сотрудничества ну очень любопытно – так что следить нужно не только за девчонками.

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