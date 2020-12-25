Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко перед стартом чемпионата России в Челябинске рассказал о состоянии Алены Косторной, которая не сможет кататься из-за последствий коронавируса, а также признался, что сам весной переболел пневмонией.
«Многие в моей тренерской группе переболели. Я сам лежал в реанимации с воспалением легких в самом начале пандемии. Думал, что COVID-19, но анализы не обнаружили ни вируса, ни антител. Сейчас я привит.
Алена тренируется, продолжает подготовку, но не в полноценном режиме, без прыжков. Валерия Шульская пока не тренируется, она болеет. Вирус зацепил ее тяжелее. Трусову коронавирус тьфу-тьфу-тьфу обходит», – сказал Плющенко «РИА Новостям».
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- Из-за болезни Косторная пропустит чемпионат России в Челябинске, который пройдет с 25 по 27 декабря в Челябинске.
- Александра Трусова – единственная из учениц Плющенко, кто примет участие в соревнованиях.
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