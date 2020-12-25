Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко перед стартом чемпионата России в Челябинске рассказал о состоянии Алены Косторной, которая не сможет кататься из-за последствий коронавируса, а также признался, что сам весной переболел пневмонией.



«Многие в моей тренерской группе переболели. Я сам лежал в реанимации с воспалением легких в самом начале пандемии. Думал, что COVID-19, но анализы не обнаружили ни вируса, ни антител. Сейчас я привит.