Добрый предновогодний (а для кого-то рождественский) вечер! Начинаем следить за самым популярным видом на чемпионате России – женским одиночным катанием. Меня зовут Валерия Кукалева, я проведу для вас текстовую трансляцию короткой программы. Вам нужно только обновлять страницу.

Почти все сильнейшие в сборе – нет только Алены Косторной, которая снялась с турнира из-за последствий коронавируса. Группу Этери Тутберидзе представят Анна Щербакова (идет за третьим титулом), Камила Валиева (главная олимпийская надежда), а также Дарья Усачева и Майя Хромых. С ними за лидерство схватятся Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

Чемпионат России Плющенко снова в шоке от оценок Трусовой. Он полностью прав 9 ЧАСОВ НАЗАД

Четверные прыжки в короткой программе запрещены – девчонки могут брать только тройным акселем. Чистейше этот элемент в сезоне-2020/21 получался только у Туктамышевой. Чуть хуже справилась на последнем этапе Кубка России Валиева, степ-ауты коллекционировала Трусова. Остальные девушки, включая Щербакову, трикселем не владеют.

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

Поехали, скоро все начнется! Рейтингов на чемпионате России нет, поэтому при распределении стартовых номеров применялся метод слепой жеребьевки. Так что Валиева выйдет на лед второй.

17:27. Первая разминка участниц раскатывается. Первая участница – Ксения Цибинова из ЦСКА.

17:33. Цибинова получает 68,84 балла, а Этери Тутберидзе выводит на лед Камилу Валиеву.

17:36. Камила открывает программу под музыку олимпийского чемпиона Эрика Рэдфорда тройным флипом, но с тройного акселя вторым элементом, к сожалению, падает и теряет половину от его стоимости. Каскад тройной лутц-тройной флип во второй половине традиционно неидеален (возможная смена ребра между прыжками), но судьи вряд ли это заметят.

17:39. Несмотря на падение, Валиева получает 79,99 балла. Это очень много!

17:46. Небезупречное катание продемонстрировала Анна Фролова из ЦСКА – упала с тройного флипа и осталась без каскада, а также споткнулась на дорожке шагов. Результат Анны – всего 53,70 балла.

17:51. Переживающая ренессанс Анастасия Тараканова не делает каскад 3-3 – только двойной лутц и тройной тулуп. Дупель чистый, тройной флип – падение. 55,98 балла. Кстати, Настя уже успела побывать и у Тутберидзе, и у Плющенко.

17:56. Ох, очень здорово зажгла великолепная Станислава Константинова! Но традиционно не справилась с прыжковой частью – тройной флип во второй половине не получился. В отличие от Михаила Коляды, который в межсезонье также ушел от Валентины Чеботаревой, Стася в академии Плющенко так и не нашла стабильность. 61,55 балла.

17:58. Табличка после первой разминки:

18:00. Вторая разминка – огонь! Чемпионка Европы Софья Самодурова, Майя Хромых из нового поколения Тутберидзе, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, призер этапа Гран-при Анастасия Гулякова. Закроют шестерку менее известные фигуристки – Арина Онищенко и Станислава Молчанова.

18:11. Очень качественный прокат демонстрирует Самодурова: флип-тулуп, дупель, лутц. Без срывов, все, кроме дорожки шагов – четвертые уровни. 67,70 – кажется, недокрут нашли на лутце. Но узнать это наверняка сможем только после опубликования протокола.

18:17. Шикарная короткая программа Майи Хромых начинается с двойного акселя – наверняка с прицелом поменять его на тройной. Далее – тройной лутц и каскад флип-тулуп. Сделано! – как сказала бы Татьяна Анатольевна. 72,93 балла и текущее второе место.

18:24. Набор Анастасии Гуляковой – каскад флип-тулуп, двойной аксель, тройной лутц. При приземлении с лутца ученица Алексея Мишина цепанула лед и получила небольшие минусы в GOE. В целом уверенное выступление. Дупель – легчайший! Судьи оценивают прокат Насти в 70,24 балла. Промежуточное третье место. А на лед выходит двукратная Анна Щербакова!

18:27. Двойной аксель, тройной флип, лутц-риттбергер (наконец-то!) – браво! Лайв-таблица указывает, что Аня потеряла два уровня на одном из вращений, но, наверное, это должно быть чуть выше Валиевой по баллам. Щербакова вернулась после пневмонии!

18:30. 80,31! Да, это промежуточное лидерство!

18:41. Арина Онищенко получает 56,34 балла, Станислава Молчанова – 61,98 балла. Вторая разминка кончилась.

18:43. Результат перед заключительной разминкой. Из лидеров осталось прокатать Трусовой, Туктамышевой и Усачевой.

18:47. А сейчас заливка льда! Можно выпить чаю перед развязкой.

19:00. Возвращаемся! Последняя группа участниц выходит на разминку. Валерия Костина, Мария Талалайкина, Александра Трусова, Елизавета Нугуманова, Дарья Усачева, Елизавета Туктамышева – в таком порядке девушки будут выступать.

19:19. Валерия Костина откатала на 50,67 балла, Мария Талалайкина – на 63,89. А сейчас Евгений Плющенко дает последние наставления Александре Трусовой.

19:23. Двойной аксель, тройной флип, каскад лутц-тулуп во второй половине – Саша не рискует и, кажется, правильно делает. На одном дыхании смотрится программа! А Плющенко даже натянул маску на нос :)

19:26. 75,76 балла, текущее третье место. Александра обходит Хромых, но уступает Щербаковой и Валиевой.

19:31. 73,26 балла получает Елизавета Нугуманова – компонентная фигуристка из группы Евгения Рукавицына, которая прыгает необычный каскад из двух риттбергеров.

19:35. На льду Дарья Усачева из группы Тутберидзе. Блестящий двойной аксель, не такой безупречный тройной лутц, ну и флип-тулуп во второй половине. К сожалению, была помарка на дорожке шагов – ну очень обидная.

19:38. Дарья с помаркой обходит чистую Трусову, получая 76,72 балла. Мда. Ну, ждем Елизавету!

19:42. Эх, в степ-ау закручивает Туктамышеву на тройном акселе. И каскад только тулупный. Во второй половине проката – тройной лутц. Заявки на лидерство не получилось.

19:45. 73,56 и текущее пятое место. Тройка – у учениц Тутберидзе.

19:51. Итоги здесь, а мы увидимся завтра! Пока!

Чемпионат России Щербакова выиграла короткую програму на ЧР, Трусовой нет в топ-3 10 ЧАСОВ НАЗАД