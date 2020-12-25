25 декабря стали известны итоги чемпионата России по фигурному катанию. У мужчин уверенно победил Михаил Коляда – он набрал 296.15 балла. Второе место у 20-летнего Макара Игнатова (265.37), третье – у 17-летнего Марка Кондратюка (260.31).
В танцах на льду победили Александра Степанова/Иван Букин – они набрали 220.16 балла. Следом расположились Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (290.94) и Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (196.97).
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- Это третье золото 25-летнего Коляды: ранее он побеждал в сезонах-2016/17 и -2017/18.
- Для Степановой и Букина победа на ЧР стала первой в карьере.
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