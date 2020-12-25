25 декабря стали известны итоги чемпионата России по фигурному катанию. У мужчин уверенно победил Михаил Коляда – он набрал 296.15 балла. Второе место у 20-летнего Макара Игнатова (265.37), третье – у 17-летнего Марка Кондратюка (260.31).