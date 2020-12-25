В борьбу за медали чемпионате России в Челябинске вступили девушки и порадовали отличными прокатами – без четверных прыжков, потому что в короткой программе они запрещены. В топ-3 попали только ученицы Этери Тутберидзе.

Первое промежуточное место заняла Анна Щербакова, исполнив во второй половине сложный каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Двукратной чемпионке России поставили 80,31 балла. Вторая – Камила Валиева, которая также занимается в группе Этери Тутберидзе. Действующая чемпионка мира среди юниоров упала с тройного акселя и получила 79,99 балла.

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Третья – Дарья Усачева, также представляющая «Хрустальный». Без ультра-си и с каскадом лутц-тулуп она получила 76,72 балла и обошла Александру Трусову с аналогичным контентом (75,76 балла). Елизавета Туктамышева – пятая (73,56 балла).

26 декабря фигуристки покажут произвольные программы и разыграют медали.

Действующая чемпионка России – Анна Щербакова.

Чемпионат России Короткая программа девушек: как это было. Ученицы Тутберидзе – в топ-3 10 ЧАСОВ НАЗАД