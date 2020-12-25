Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опять пошумел в роли тренера – он выразил недовольство оценками Александры Трусовой в короткой программе чемпионата России и был полностью прав. Трусову, которая летом пришла к нему от Этери Тутберидзе, с безупречным прокатом снова оценили ниже, чем фигуристок Этери Георгиевны.

Александра расположилась на четвертом месте с результатом в 75,76 балла – на момент ее проката уже отстрелялись Анна Щербакова (80,31 балла) и Камила Валиева (79,99 балла). Саша в этот раз не стала рисковать и начала прокат с двойного акселя вместо тройного – отлично справилась и с ним и с другими элементами: тройным флипом и каскадом лутц-тулуп.

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Судьи отметили на флипе неясное ребро и снизили до третьего уровень дорожки шагов. Плющенко, увидев оценки ученицы, красноречиво продемонстрировал в камеру опущенный вниз большой палец. Для такого вдохновенного проката, смотревшегося на одном дыхании – маловато. Ну, или Щербаковой и Валиевой многовато – через это проходили на протяжении всего сезона.

Единственное, что было действительно лучше у Щербаковой – более сложный контент: вместо каскада лутц-тулуп она сделала сложный лутц-риттбергер. В остальном – потеря уровней на вращении (до второго) и довольно вязкое, не самое уверенное катание. Это неудивительно – Анна восстановилась после пневмонии и некоторое время не делала цельные прокаты программ. И если она была лучше Трусовой, то не на пять баллов.

Валиева вовсе опередила Трусову на ту же фору с падением. 14-летняя олимпийская надежда упала с тройного акселя, но за счет GOE и высочайших компонентов, которые не всегда ставят олимпийским чемпионкам (не то что юниоркам) встала вровень со Щербаковой.

Камила Валиева Фото: Getty Images

Казалось бы, ничего не угрожает хотя бы третьему месту Трусовой – но судьям был необходим триумвират из учениц Тутберидзе. На третье место (76,72 балла) поставили Дарью Усачеву с контентом, аналогичным Сашиному. В отличие от Трусовой, Дарья не была визуально безупречной: один раз споткнулась, да и не парила надо льдом так, как Александра.

«Надо спрашивать у судей, что они там видели, – эмоционально отреагировал Плющенко. – Лучший ее прокат в сезоне, если только из платья выпрыгнуть осталось. Куда лучше? Все вращения достояла, ребро отличное на флипе, лутц-тулуп прекрасный. Прибавка серьезная, девочка откатала, на мой взгляд, лучший прокат в этом сезоне. Судят так? Хорошо, будем думать дальше. Завтра день, работаем дальше».

Александра Трусова Фото: Getty Images

Обыграть Усачеву Трусова в силах (если не случится завала как на Гран-при) своими четверными, но для Щербаковой и Валиевой бригада арбитров сделала довольно комфортную подушку. Только они не были лучше Трусовой. Точно не Валиева и точно не на пять баллов.

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