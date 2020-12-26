Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в жесткой форме раскритиковал судейство в короткой программе на чемпионате России – по его мнению, бригада арбитров поставила слишком маленькие баллы его ученице Александре Трусовой и завысила баллы фигуристкам Этери Тутберидзе.

«Чуть завышенные оценки были и другим спортсменкам, вот так мне кажется. Сегодня общался уже со многими тренерами, специалистами. Общались на тему того, что фигуристкам, которые занимают лидирующие места, действительно ставятся баснословные баллы за падения, за несделанные вращения. Им ставят совершенно другой уровень, которого по идее быть не должно. Посмотрел распечатки – за сорванное вращение судьи ставят не минусы, а один поставил 0, другой вообще +3. Один +3, а несколько других -2! Минус два – нормальная оценка, да, ее можно смело ставить.

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У других девочек то же самое. Саше поставили attention, восклицательный знак на флипе. Хотя там его нет, мы исправили это ребро, она уже прыгает флип с внутреннего. Но судьи думают, видимо, что мы не тренируемся, не работаем и не учим. Другим девочкам, у которых не просто неясное, а неверное ребро, наоборот, почему-то ничего не ставят. Это парадокс, с моей профессиональной точки зрения. Я в недоумении! И многие тренеры тоже. Мне кажется, скоро эти слова будут исходить не только из моих уст, но и от других людей. Что-то здесь не то, что-то неладное. Спортсменка падает с тройного акселя – и получает примерно 80 баллов. То есть если она его делает, то она набирает больше мужчин, которые в коротких программах прыгают четверные? Ну это же из области фантастики! А оказывается, реальность.

Там просто, видимо, зарядка идет другая. Они заряжаются по-особенному, от определенных людей, какими-то энергетическими посылами. И не только. Хорошая зарядка идет, судя по всему. К пенсии. Там же много пенсионеров за ними сидит, насколько я знаю. Мы будем думать, что делать. Мы понимаем, как идут эти процессы. Валиева действительно хорошо катается, она умеет скользить, ноги тянет. Никаких претензий. Но по сегодняшнему дню вопросы есть по всем. Вот у Усачевой почему не видят ребро? Ее шатает на выезде, а ставят +3. Это можно объяснить только хорошей зарядкой. Если судья ставит плюс три за такое вращение, куда он смотрит? Может, параллельно монитору, на Трусову? Что она там не так на разминке делает? Это самые простые банальные вопросы, у кого-то есть проблемы даже с перебежками, а человеку потом прилетает 9,50 и 9,75. Происходит абсурд. Раньше я думал, может, я один такой не в себе, неудачник? Но такое ощущение, что не я один уже. У нас уже большая часть сообщества фигурного катания – неудачники», – цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

После короткой программы три первых места занимают ученицы Тутберидзе Анна Щербакова, Камила Валиева и Дарья Усачева. Трусова идет четвертой.

Валиева упала с тройного акселя.

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