Добрый вечер, поклонники фигурного катания! С вами снова Валерия Кукалева, сегодня мы посмотрим произвольную программу одиночниц на чемпионате России. Подключаемся к концу второй разминки, где выступают Анастасия Гулякова и Софья Самодурова из группы Алексея Мишина, а также ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых.

После короткой программы лидирует Анна Щербакова (80,31 балла), следом идут Камила Валиева (79,99), Дарья Усачева (76,72), Александра Трусова (75,76), Елизавета Туктамышева (73,56) и Елизавета Нугуманова (73,26). Туктамышева может сняться с произвольной программы, так как не до конца восстановилась после заражения коронавирусом.

Чемпионат России Отвага Щербаковой и новый Коляда важнее судейства. Но вопросы остаются 3 ЧАСА НАЗАД

Судейство в короткой программе оставило недоумевать – в особенности, Евгения Плющенко. Пока будут заливать лед перед сильнейшей разминкой, можно вспомнить, что было сутки назад.

18:08. Перед выступлением Софьи Самодуровой таблица выглядит так:

18:16. Софья в новом платье и с роскошнейшей прической. Почти все чисто, кроме небольшой помарки на тройном лутце, но судьи нашли аж три недокрута. В итоге ученица Алексея Мишина получает 128,58 балла за произвольную программу и уступает чуть больше балла Марии Талалайкиной.

18:24. Анастасия Гулякова чуть не проспала заход на двоной аксель – но отрыва не было, так что получилось сделать его через пару секунд. Была помарочка на ойлерном каскаде, уровни за непрыжковые поставили не максимальные. А за бортиком за подругу очень активно переживала Софья Самодурова :) Результат призера Гран-при – 185,75 балла по сумме.

18:31. Сумму в 200 первой пробивает Ксения Цибинова и получает 203,56 балла. На льду Майя Хромых – первая из учениц Тутеридзе.

18:39. Хромых традиционно падает с квада. Перед ЧР она разучивала четверной тулуп, но он не получился, как и сальхов. Каскад тройной флип-двойной тулуп также небезупречен, как и тройной риттбергер следом, но все в плюсовой зоне. Все визуально медленно – нет такого блеска, как был вчера в короткой. Но, конечно же, Майя получает самые высокие баллы – 211,91 – и выходит на первое место перед сильнейшей разминкой.

18:40. Уходим на заливку льда! Можно выпить чаю или кофе :)

Еще можно почитать спич Евгения Плющенко – а оцените его сами.

18:55. Девушки выходят на разминку! Лиза Туктамышева на месте, как и Аня Щербакова, которая вчера с трудом доехала короткую программу из-за проблем с дыханием.

19:07. Первой на лед вышла Елизавета Нугуманова из группы Евгения Рукавицына – невероятно компонентная фигуристка, чей недостаток – недокруты на прыжках. В этот раз нежнейшее катание Лизы оценили на 204,63 балла. Она не обходит Майю Хромых, которая упала с четверного прыжка.

19:12. Сольный тройной аксель опять со степ-ауом у Туктамышевой. Со второго, который планировался в каскаде – падение, увы. К сожалению, без своих ультра-си Лиза не может бороться за самые высокие места. Ждем баллы – не исключено, что Туктамышева отправится под Майю Хромых и вылетит из шестерки.

19:15. По сумме 204,25 балла получает Туктамышева. Проигрывает и Хромых, и Нугумановой. Трусова дальше!

19:20. ЕСТЬ ЧЕТВЕРНОЙ ЛУТЦ-ТРОЙНОЙ ТУЛУП! ВТОРОЙ ЧЕТВЕРНОЙ ЛУТЦ ВЫЕЗЖАЕТ САША! Дальше двойной аксель чисто! И ЛУТЦ-РИТТБЕРГЕР, ДА!!!! И ойлерный каскад, и сольный тройной лутц. Саша, это вау! К сожалению, потеряны уровни на некоторых непрыжковых, но это был лучший прокат произвольной программы в сезоне!

19:23. 170,61 за произвольную программу и 246,37 в сумме! В произволке – неофициальный мировой рекорд.

19:29. У Валиевой – четверной тулуп-двойной тулуп, следующий сольный четверной тулуп тоже чисто! Мо-ло-дец! Тоже едва ли не первый чистый прокат произволки – смотрелось ну очень эффектно. Конечно, будет выше Трусовой. Которая не падала в короткой программе и у которой каскад 4-3.

19:32. Конечно же, оба мировых рекорда неофициально бьет Камила! 174,02 и 254,01!

19:37. ЧЕТВЕРНОЙ ЛУТЦ ДЕЛАЕТ ЩЕРБАКОВА! И ФЛИП СЛЕДОМ! Лутц-риттбергер тоже выполняет Аня! Блестяще!

19:41. Космические баллы! 183,79 и 264,10! Трехкратная!

Анна Щербакова Фото: Getty Images

19:46. Не забыли и про Дашу Усачеву под «Ромео и Джульетту». У нее прокат без ультра-си, и после предыдущей троицы вау-эффекта нет, но о-о-очень вдохновенно!

19:49. У Дарьи четвертое место и 230,56 балла.

19:54. Девчонки в этот раз, конечно, невероятны – давно не было такого, чтобы ни одна квадистка не упала. Победа Щербаковой безоговорочна, но Евгений Плющенко наверняка скажет об утерянном серебре – все-таки, Трусова не допустила ни одного падения на две программы, а Валиева упала в короткой.

19:56. Уф-ф, побег у писать текст по итогам, а вам доброго вечера! Финальная табличка:

Чемпионат России Щербакова – 3-кратная чемпионка России, Трусова – с бронзой 6 ЧАСОВ НАЗАД