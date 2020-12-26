Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали золотые медали в парном катании на чемпионате России в Челябинске.

Пара, лидировавшая после короткой программы, в субботу получила за свой произвольный прокат 147,58 балла. В сумме они набрали 228,23 балла и заняла итоговое первое место.

Гран-при Канады
Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Skate Canada, Тарасова и Морозов – третьи
26/10/2019 В 06:22

Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (224,99), замкнули тройку призеров Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (221,39).

  • Чемпионат России в Челябинске завершится 26 декабря.
  • Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России по фигурному катанию.

Мне не нравится катание Медведевой, но ее нельзя не уважать

Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport

Фигурное катание
Туктамышева и Тарасова встретились на пляже и сделали фото в купальниках
08/07/2019 В 08:20
Фигурное катание
Тарасова и Морозов будут тренироваться у Зуевой в США, Мозер продолжит помогать паре
30/04/2019 В 18:55