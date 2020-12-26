Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали золотые медали в парном катании на чемпионате России в Челябинске.

Пара, лидировавшая после короткой программы, в субботу получила за свой произвольный прокат 147,58 балла. В сумме они набрали 228,23 балла и заняла итоговое первое место.