Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали золотые медали в парном катании на чемпионате России в Челябинске.
Пара, лидировавшая после короткой программы, в субботу получила за свой произвольный прокат 147,58 балла. В сумме они набрали 228,23 балла и заняла итоговое первое место.
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Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (224,99), замкнули тройку призеров Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (221,39).
- Чемпионат России в Челябинске завершится 26 декабря.
- Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России по фигурному катанию.
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