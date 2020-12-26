Все комплекты медалей на чемпионате России-2021 в Челябинске разыграны – фигуристки-одиночницы выступили с произвольными программами. Чемпионкой России в третий раз подряд стала Анна Щербакова.

Анна выполнила два сольных четверных прыжка – лутц и флип, а также исполнила сложный каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Ее результат – 264,10 балла в сумме.

Второе место и 254,01 балла – у Камилы Валиевой, которой поддались два четверных тулупа – сольный и в каскаде с двойным. Бронзовую медаль с 246,37 балла завоевала Александра Трусова с двумя четверными лутцами – сольным и в каскаде 4-3. Ни одна из призеров ни разу не упала.