Все комплекты медалей на чемпионате России-2021 в Челябинске разыграны – фигуристки-одиночницы выступили с произвольными программами. Чемпионкой России в третий раз подряд стала Анна Щербакова.
Анна выполнила два сольных четверных прыжка – лутц и флип, а также исполнила сложный каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Ее результат – 264,10 балла в сумме.
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Второе место и 254,01 балла – у Камилы Валиевой, которой поддались два четверных тулупа – сольный и в каскаде с двойным. Бронзовую медаль с 246,37 балла завоевала Александра Трусова с двумя четверными лутцами – сольным и в каскаде 4-3. Ни одна из призеров ни разу не упала.
- В мужском одиночном разряде победил Михаил Коляда, в парах – Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в танцах – Александра Степанова и Иван Букин.
- Результаты всех троих девушек в произвольной программе неофициально побили мировой рекорд. По сумме лучшее достижение превзошли Щербакова и Валиева.
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