«Слово, объединяющее все, что происходило – преодоление. Для меня это было преодоление физического и морального состояния, потому что это давило.

Мы решили до последнего смотреть состояние Ани. Тренировка, разминка, состояние перед самим прокатом. Вчера перед короткой состояние было такое, что я понимала: вот так произвольную мы не сможем проехать. Кружилась голова, было нехорошо. Мы неоднократно прощупывали, пытались поговорить с мамой, убедить саму Аню, что, может, не надо. Но это про спорт», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.