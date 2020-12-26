Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала выступление своих подопечных Анны Щербаковой и Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию.
«Слово, объединяющее все, что происходило – преодоление. Для меня это было преодоление физического и морального состояния, потому что это давило.
Мы рады, это большая компенсация за проделанную работу, за нервы, которые мы потратили.
Для Ани это геройский поступок. Хочу отметить и Камилу, которая тоже собралась. Обе показали лучшие прокаты сезона.
Мы решили до последнего смотреть состояние Ани. Тренировка, разминка, состояние перед самим прокатом. Вчера перед короткой состояние было такое, что я понимала: вот так произвольную мы не сможем проехать. Кружилась голова, было нехорошо. Мы неоднократно прощупывали, пытались поговорить с мамой, убедить саму Аню, что, может, не надо. Но это про спорт», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
- Щербакова одержала победу, Валиева заняла второе место, Трусова – третья.
- На турнире из-за проблем со здоровьем не выступили Алена Косторная и Евгения Медведева.