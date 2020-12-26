Совершенно убойный чемпионат России-2021 в Челябинске завершился. Cпортивные подвиги девушек-призеров заставили забыть о судейских скандалах, хотя вопросы к арбитрам у Евгения Плющенко наверняка будут.

За пару лет господства квадисток фигуристки с четверными приучили, что в сильнейшей разминке будут падения. Со сложнейших прыжков летала Трусова, падала Щербакова – на последнем чемпионате Европы вовсе не с ультра-си на лед плюхнулась Косторная. Только к концу календарного года стала выкатывать контент с двумя четверными тулупами Валиева.

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В этот раз завоевавшие медали девчонки не упали ни разу и сделали на троих шесть четверных. Первой из квадисток вышла Александра Трусова – с упрощенным из-за травмы контентом. Саша повредила толчковую ногу и поэтому обошлась без реберных прыжков. Исполнила зубцовые, и как исполнила! Четверной лутц в каскаде с тройным – есть! Сольный квад-лутц – есть! Во второй половине Трусова сделала загитовский каскад тройной лутц-тройной риттбергер, и за него было едва ли не радостнее, чем за квады: на последних стартах Александра испытывала проблемы с этим элементом. Саша поставила мировой рекорд в произвольной программе (неофициально – это национальный турнир) и отправилась ждать выступлений соперниц.

Камилу Валиеву челябинский лед тоже не подвел: четверной тулуп в каскаде с двойным, потом – сольный. Сделано! – как бы сказала Татьяна Анатольевна Тарасова. Для Камилы судьи не пожалели надбавок GOE и четвертых уровней, а поэтому вознесли на первое место: кроме рекорда в произвольной, ей поддалось мировое достижение по сумме. 14-летняя фигуристка наконец дала тренерам повод себя похвалить.

Следом на лед вышла Анна Щербакова, и за нее было по-настоящему волнительно – сутки назад интернет облетел видеоролик, на котором Аня едва дышит после исполнения короткой программы, а до выхода на лед ей давали нашатырь. Как же она могла выдержать более длинную произвольную, насыщенную контентом ултьра-си?

У Щербаковой не получилась утренняя тренировка: с одного четверного в прогоне она упала, вместо второго скрутила двойной. Нонсенс, ведь «бабочки» – совсем не стиль Анны. Но переживания оказались напрасными. Аня сначала сделала четверной лутц, который не получался в течение всего сезона, а затем прыгнула сольный четверной флип. Как и у Трусовой, в каскаде получился лутц-риттбергер – и не было сомнений, что программу завершает трехкратная чемпионка России. Ранее такое достижение покорялось только Ирине Слуцкой.

«Я очень счастлива, всем большое спасибо, кто к этому причастен. Спасибо себе, что я не снялась, поборолась – и все получилось. Я знала: пойду и буду бороться до последнего», – прокомментировала свой подвиг Щербакова в эфире Первого канала сразу после проката последней участницы Дарьи Усачевой, которая не владеет ультра-си и обосновалась на четвертом месте.

А что все-таки по судейству?

Победа Щербаковой безоговорочна: лучшая из призеров короткая с риттбергерным каскадом, два разных четверных и тот же каскад в произвольной. По Валиевой и Трусовой могут возникнуть вопросы – Александра исполнила более сложный контент в произволке (старшие четверные против младших, каскад 4-3 против 4-2, лутц-риттбергер против лутц-тулуп) и не упала в короткой. Так за счет чего сложилось отставание?

Камила Валиева Фото: Getty Images

За счет мелочей, которые не видны зрителю-обывателю у телевизора. Саша получила третьи уровни на некоторых непрыжковых элементах, у Камилы – все четвертые. Неясные ребра на флипах снизили коэффицент оценивания. GOE Валиевой – традиционно высочайшие, в компонентах – сплошь девятки и даже одна десятка. У Трусовой проскальзывали восьмерки.

Разрыв между серебряным и бронзовым призерами – больше пяти баллов, которые получились после короткой. Вопрос только в том, доверять ли судьям. Если да – то все в порядке. Если нет – возможны варианты. Например, Трусовой неясные ребра отмечают, а ученицам Тутберидзе – нет. Когда сама Саша была в «Хрустальном», ей тоже не ставили эту пометку – но не может же быть такого, что Плющенко, специалист прежде всего именно по прыжкам, за несколько месяцев испортил ей флип? Вряд ли.

Александра Трусова Фото: Getty Images

Или еще пример – с проходящего параллельно чемпионата Японии. В короткой программе Щербакова и Валиева получили некоторые компоненты выше, чем Юдзуру Ханю: в частности – за мастерство катания. То есть, девушки без взрослых международных титулов, одна из которых – действующая юниорка, владеют коньком и скользят лучше двукратного олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира? Негласного бога фигурного катания? Это действительно странно, и в очередной раз стоит сделать вывод, что это не Трусову судят строго. Трусову судят правильно. Щербакову и Валиеву зачем-то судят неадекватно, хотя – повторимся еще раз – победа Анны на ЧР-2021 безоговорочна.

Как дела в других видах?

На фоне девчонок принято забывать о других видах фигурного катания, но это абсолютно незаслуженно. Мужскую одиночку в блестящем стиле выиграл Михаил Коляда – и тоже стал трехкратным, как и Щербакова. Миша пропустил прошлый сезон из-за операции, в межсезонье перешел к Алексею Мишину и стал совершенно другим фигуристом. Раньше на прокатах Коляды хотелось закрыть глаза и не считать, сколько раз он упадет. Сколько «бабочек» сделает? А что сорвет? Теперь Михаил выходит на лед преисполненный уверенностью.

Михаил Коляда Фото: Getty Images

Он пока ограничил контент тулупами, но к чемпионату мира (если он будет) накатывает свой крышесносный и высоченный четверной лутц. И если этот элемент обретет стабильность, Коляда сможет бороться за вторую медаль ЧМ. Но пока счастье не в сложности, потому что катание Михаила – особенно в произвольной программе от Ильи Авербуха – чистое искусство. Коляда вернулся таким, каким его никогда не видели. Ему тоже дали достаточно щедрое число баллов, но это было скорее поощрение главного таланта и чемпиона, рядом с которым по мастерству катания не стоял никто в России. И очень мало кто в мире.

В парах титул вернули Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чей тренерский штаб пополнил недавний одиночник Сергей Воронов. Серебряные призеры Олимпийских игр победили скорее благодаря короткой программе – невероятно вдохновенному «Болеро». Их прокат был безошибочным и смотрелся на одном дыхании, а петербургские пары допустили помарки. Произвольную по визуальным ощущениями взяли все-таки Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – у них была мелкая ошибка на выбросе против падения Тарасовой/Морозова. Но судьи, видимо, оставались под очарованием «Болеро» и вернули золото в Москву. А может, припомнили Козловскому его словесную эскападу после Гран-при, когда он крикнул, подразумевая соперников: «В очередь!»

Наконец – о танцорах: в отличие от трехкратных Щербаковой, Коляды и Тарасовой/Морозова, Александра Степанова и Иван Букин взяли первый национальный титул. В текущем сезоне они не соревновались из-за болезней, но, выйдя на лед, выдали два высококлассных проката. Вторыми предсказуемо стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, третьи – чемпионы мира среди юниоров 2018 года Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. В танцах негласная очередь все же есть, и они ее наконец отстояли.

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