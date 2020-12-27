Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина заявила, что не увидела в победе Анны Щербаковой на чемпионате России героизма – несмотря на то, что фигуристка представляла программы после перенесенной пневмонии.
«Если брать девушек, то они очень прилично катались. Все, кто в призерах, это вполне заслуженно. Можно ли назвать победу Щербаковой после пневмонии героизмом? У вас, видимо, сплошные эмоции, как и у комментаторов, у которых все восхитительно и замечательно. У меня нет таких эмоций. Какой тут героизм? Где вы его увидели? В этом и смысл всего спорта – владеть собой, телом и поразить техникой.
Не могу сказать, что я слежу за соревнованиями. Просто сейчас карантин, а Первый канал разразился, что покажет чемпионат России. Я посмотрела, и то не все. Не могу давать оценку, худший или лучший это чемпионат России», – цитирует 71-летнюю Роднину Sport24.
- Щербакова заняла первое место, чисто исполнив четверные лутц и флип.
- Второй стала Камила Валиева, третьей – Александра Трусова.