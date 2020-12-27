«Если брать девушек, то они очень прилично катались. Все, кто в призерах, это вполне заслуженно. Можно ли назвать победу Щербаковой после пневмонии героизмом? У вас, видимо, сплошные эмоции, как и у комментаторов, у которых все восхитительно и замечательно. У меня нет таких эмоций. Какой тут героизм? Где вы его увидели? В этом и смысл всего спорта – владеть собой, телом и поразить техникой.