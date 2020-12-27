Федерация фигурного катания России (ФФККР) провела исполком по итогам национального чемпионата в Челябинске и объявила фамилии фигуристов, отобравшихся на чемпионат мира 2021 года (если он состоится).
Сообщается, что места на чемпионате мира обеспечены победителям турнира: Анне Щербаковой, Михаилу Коляде, Евгении Тарасовой/Владимиру Морозову и Александре Степановой/Ивану Букину. Остальных участников доберут на дополнительных турнирах, которые пройдут в феврале и марте.
Таким образом, бронзовый призер женских соревнований Александра Трусова, исполнившая в произвольной программе два четверных лутца, обязана проходить дополнительный отбор. Как и вице-чемпионы России в парах Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, владеющие золотом чемпионата Европы.
Дополнительная информация – на официальном сайте ФФККР.
- ISU примет решение по проведению чемпионата мира 28 января.
- У России – три квоты во всех видах, кроме мужского одиночного катания. Парни поедут добывать олимпийские квоты вдвоем.