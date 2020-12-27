Чемпионат России по фигурному катанию завершился красочными показательными выступлениями, на которых выступили спортсмены, занявшие места с первого по пятое, а также приглашенные гости. Одной из главных звезд турнира была Евгения Медведева: она представила номер на льду впервые после возвращения к Этери Тутберидзе.

Евгения восстанавливается после травмы спины и перенесенного коронавируса, поэтому исполнила в программе под песню Анны Герман «Эхо любви» всего один прыжок – тройной сальхов. Посмотреть ее выступление можно здесь – мы выложили его отдельно.

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Необычный и актуальный номер представили бронзовые призеры в парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Они вышли в медицинских халатах, прокатали часть программы в масках, а после партнер поблагодарил врачей. В качестве музыкального сопровождения была выбрана песня «Утренняя гимнастика» в исполнении Владимира Высоцкого.

Занявшие третье место в танцах на льду Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин показали страстный и драматичный номер под «Я тебе не верю» Григория Лепса и Ирины Аллегровой. Находясь в образе, Настя выдала партнеру оглушительную пощечину.

За несколько дней до Нового года не обошлось и без Деда Мороза – его костюм примерил вице-чемпион в танцах на льду Джонатан Гурейро. Снегурочка – конечно же, Тиффани Загорски.

Чемпионами России стали Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Степанова/Иван Букин.

Все золотые медалисты обеспечили участие в чемпионате мира.

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