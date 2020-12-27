Евгений Плющенко, тренер российской фигуристки Александры Трусовой, подвел итоги чемпионата России, где его подопечная взяла бронзу.

«Ну вот и закончился чемпионат России!

Чемпионат России Трусова не отобралась на ЧМ, несмотря на бронзу и 2 четверных 5 ЧАСОВ НАЗАД

Я хочу сказать огромное спасибо моей спортсменке Александре Трусовой за чистых два эмоциональных проката!

Несмотря на травму, Саша не снялась, а каталась на уколах и сделала свой максимум на сегодняшний день. Я знаю одно, что с твоей силой и характером, желанием учиться новому, ты добьешься самых высоких вершин в нашем виде спорта!

Как правильно сказала Великая Татьяна Анатольевна Тарасова, а также многие тренеры, профессионалы, технические специалисты и судьи – ты никому не проиграла вчера! Мы никому не проиграли! Спортивная соревновательная жизнь – это забег на длинную дистанцию! Борьба только начинается!

P.S. Спасибо Татьяне Анатольевне за высокую оценку работы нашей команды», – написал Плющенко в .

Плющенко на протяжении всего турнира критиковал решения судей в адрес Трусовой.

Фигуристска по итогам чемпионата России не отобралась на ЧМ.

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