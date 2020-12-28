Главная тема завершившегося в Челябинске чемпионата России – подвиг Анны Щербаковой, которая вышла на лед после перенесенной пневмонии. Сначала оба выступления Ани рассматривались под призмой героического преодоления, но затем в медиа появилась информация о наличии у нее температуры в 38 градусов. И логично возникли другие мысли – а кто вообще в период пандемии выпустил на лед спортсменку с высокой температурой?

Журналист «Р-Спорта» Анатолий Самохвалов сообщил, что 16-летняя Щербакова измерила температуру перед выходом на разминку короткой программы, и градусник показал значение 38. Перед произвольной программой фигуристка отказалась проверять температуру. О наличии у Щербаковой жара также сказала Екатерина Андреева в эфире программы «Время».

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Анна действительно поступила по-спортивному отважно, и такая сила воли хрупкой девушки по-хорошему восхищает. Но это относится к привычному, докоронавирусному времени, а в пандемию даже температура 37 иногда звучит приговором, который не пустит на концерт, квиз или другое массовое мероприятие. Тогда почему Щербакова вообще оказалась на катке? К самой Ане при этом вопросов нет: она фигуристка, спортсменка, ей всего 16 лет. Она бьется за место под солнцем не только в сборной, но и в собственной группе – если Этери Тутберидзе поставит Камилу Валиеву выше в виртуальном табели о рангах, Анна поедет на Олимпиаду отнюдь не первым номером.

Камила Валиева, Анна Щербакова, Дарья Усачева Фото: Getty Images

Руководство ФФККР, как и всегда, повело себя странно. В этот раз – в стиле Дмитрия Губерниева, который пожевал собственную перчатку. В первом комментарии глава федерации Александр Горшков подтвердил наличие у Щербаковой температуры.

«Щербакова не нарушила никаких правил. Да, она давно болела коронавирусом. Но сейчас у нее был отрицательный тест, действительно была пневмония. Температура – такая вот реакция организма, видимо. Все это находится на контроле у наших врачей. Каждый спортсмен перед соревнованием обязан предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, это условие выполнили все, кто находится в чистой зоне».

Спустя несколько часов 74-летний Горшков уже не располагал информацией о температуре Щербаковой – видимо, она выветрилась из его памяти. «Нет никакой информации, что Щербакова выступала с температурой. Все было в рамках правил. Тем более вы знаете, что на арене установлен прибор, измеряющий температуру», – заявил глава федерации.

Александр Горшков Фото: Getty Images

Так что это было? Видимо, опять нарушение мер противодействия коронавирусу со стороны ФФККР, как было на Гран-при России. Показательные выступления и банкет, после которых поднялся процент заболеваемости среди фигуристов, ничему не научили чиновников – в Челябинске спортсменов созвали на торжественную жеребьевку, где все обнимались и никто не думал дистанцироваться. В масках были единицы. Та же самая история – на гала-шоу. А Щербакова, которая прокатала с температурой короткую программу, потом пошла на пресс-конференцию и контактировала с другими промежуточными призерами, стоя вовсе не в полутора метрах. Окей – у нее отрицательный тест на ковид. Но коронавирус не изучен – так ли нужен риск чуть более чем за год до Олимпиады?

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