С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге состоится предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию, на котором будут разыграны путевки в Пекин. Особое внимание приковано к выступлениям фигуристок-одиночниц, которые бьют рекорд за рекордом, демонстрируя поклонникам россыпь элементов ультра-си и зачастую обыгрывая парней по сумме баллов, несмотря на более низкие компоненты. Казалось бы, чтобы отобраться на Олимпиаду, необходимо попасть на пьедестал почета. Однако, это не совсем так.
Кто может участвовать в чемпионате России и Олимпиаде?
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Анастасия Зинина
Фото: Getty Images
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Тарасова поддержала рост возрастного ценза. Кто еще в России за?
Согласно регламенту основных всероссийских соревнований, к участию в чемпионате в одиночном катании допускаются спортсмены, на 1 июля 2021 года достигшие 14 лет. Также им нужно выполнить критерии отбора – либо набрать высокую сумму баллов на двух этапах Кубка России, либо удачно выступить на этапах взрослой и юниорской серии Гран-при. Окончательный состав участников утверждается президентом федерации Александром Горшковым по рекомендации тренерского совета ФФККР.
Что касается международных стартов под эгидой ISU, то там возрастные критерии жестче. На 1 июля 2021-го фигуристкам должно исполниться 15 лет, поэтому некоторые участницы чемпионата России не смогут поехать на главные старты сезона, к которым кроме Олимпиады относятся еще чемпионаты Европы и мира.
Кто отобрался в Санкт-Петербург?
На текущий момент (до старта соревнований возможны замены) к участию допущены 18 фигуристок, среди которых девять юниорок, а именно:
- Аделия Петросян – 14 лет;
- Софья Муравьева – 15 лет (4 августа 2006 года);
- Софья Самоделкина – 14 лет;
- Анастасия Зинина – 14 лет;
- Ксения Гущина – 14 лет;
- Анастасия Морозова – 14 лет;
- Вероника Петеримова – 14 лет;
- Полина Свириденко – 15 лет (27 июля 2006 года);
- Вероника Яметова – 14 лет.
Ровно половина заявленных фигуристок может теоретически подняться на российский пьедестал, но не поедет на международные соревнования. Стоит отметить, что совершеннолетних участниц заявлено всего двое (Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова), и неслучайно который год раз за разом поднимается вопрос о возрастном цензе. Но до Олимпиады никакие изменения не планируются.
Действительно ли взрослые могут недосчитаться медалей?
Изабо Левито, Софья Муравьева, Анастасия Зинина
Фото: Getty Images
Казалось бы, что после выхода из юниорок ТЩК (Трусовой, Щербаковой, Косторной), а после – ВУХ (Валиевой, Усачевой, Хромых), за которыми все пристально следят с малых лет, на ЧР-2022 предстоят исключительно разборки взрослых фигуристок. Но это не так. Как показала первая половина сезона, и под руководством Этери Тутберидзе, и под началом Евгения Плющенко, который после ухода от него Алены Косторной и Александры Трусовой полностью сосредоточился на юных спортсменках, подросло следующее поколение фигуристок. В их арсенале есть элементы ультра-си, они ярко заявили о себе на этапах юниорского Гран-при и Кубка России. Некоторые могут навязать серьезную конкуренцию старшим.
Кто из девяти юниорок способен на прорыв?
Обратим внимание на этапы юниорского Гран-при (финал ЮГП отменен, как и взрослый), прошедшие с 19 августа по 9 октября, ведь на них отбираются сильнейшие представители страны. Из участниц чемпионата России наиболее выделяются ученицы Плющенко Софья Муравьева и Анастасия Зинина, от Этери Тутберидзе – Аделия Петросян, а также Софья Самоделкина из ЦСКА.
Стоит отметить, что две сильные юниорки, владеющие четверными прыжками, не примут участие в чемпионате России – ученица Тутберидзе Софья Акатьева не прошла по возрасту (родилась 7 июля 2007 года), а Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко» получила травму. Это увеличило шансы взрослых фигуристок на медали – ведь Акатьевой принадлежит четвертый результат сезона по оценкам. Она набрала 233,08 балла на этапе в Красноярске – больше, чем у Трусовой, Хромых, Косторной и Усачевой.
Основными претендентками на пьедестал можно считать следующих юниорок:
- Аделия Петросян заняла третье место на ЮГП в Кошице, выиграла ЮГП в Любляне, владеет четверными тулупом и риттбергером. Первая в истории чисто выполнила четверной риттбергер на соревнованиях.
- Софья Муравьева стала второй на ЮГП в Кошице, выиграла ЮГП в Линце. Владеет тройным акселем, тренирует четверные тулуп и сальхов.
- Софья Самоделкина – третье место ЮГП в Красноярске, второе – на ЮГП в Любляне. На тренировках делает все пять четверных и тройной аксель, четверные лутц и сальхов – на соревнованиях.
- Анастасия Зинина – второе место на ЮГП в Красноярске, третье – на ЮГП в Линце, владеет четверным тулупом.
Бывало раньше, что призеры чемпионата России не попадали на главные старты из-за возраста?
Да, и неоднократно.
- ЧР-2009: Аделина Сотникова – золото, Елизавета Туктамышева – серебро.
- ЧР-2010: Елизавета Туктамышева – бронза.
- ЧР-2011: Аделина Сотникова – золото, Елизавета Туктамышева – бронза.
- ЧР-2015: Евгения Медведева – бронза.
- ЧР-2017: Алина Загитова – серебро.
- ЧР-2018: Алена Косторная – бронза.
- ЧР-2019: Анна Щербакова – золото, Александра Трусова – серебро, Алена Косторная – бронза.
- ЧР-2021: Камила Валиева – серебро.
Камила Валиева
Фото: Getty Images
Беспрецедентный случай произошел на чемпионате России 2019 года: на чемпионат Европы поехали не медалистки, а занявшие четвертое, пятое и шестое места Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. В Санкт-Петербурге такое вряд ли произойдет, слишком сильна конкуренция. Как распределятся места на пьедестале, узнаем 25 декабря.
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