Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат России в спортивных парах. Серебро взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, бронза досталась Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову.

Результат победителей – 243,74 по сумме двух программ. Серебряные призеры набрали в итоге 239,87 балла, бронзовые – 228,20.

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