Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат России в спортивных парах. Серебро взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, бронза досталась Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову.
Результат победителей – 243,74 по сумме двух программ. Серебряные призеры набрали в итоге 239,87 балла, бронзовые – 228,20.
Ad
Судьи на чемпионате России сошли с ума. Камила Валиева прекрасна, но 90 баллов – бред и отсутствие здравого смысла?
Гран-при Франции
Два золота, два серебра и бронза у русских. Итоги Гран-при Франции
Интервью Этери Тутберидзе – о лени Алины Загитовой и отношениях с дочерью Дианой Дэвис и травме Алены Косторной ищите здесь
Гран-при Японии
2 медали в парах, золото в танцах на льду. Итоги Гран-при Японии
Гран-при Японии
Интрига ГП в Японии – у пар. Чемпионы мира или ученики Тутберидзе?
Реклама
Ad
Реклама
Ad