Валиева: «Кондратюк переживет поражение»

– Сегодня была очень хорошая поддержка зала. Счастлива, что собралась. Меня трясло, но собралась и сделала все на максимум. Даже когда устала, меня поддержал зал. Хочу поздравить девочек с отбором на чемпионат Европы и Олимпийские игры.

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Камила Валиева Фото: Getty Images

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– Как думаете, сможете удержать форму до Олимпиады?

– Не скажу, что я сейчас в наилучшей форме. Я между хорошей и такой, средней. Говорю по ощущению. Дальше будет небольшой отдых. За это время выдохну, наберусь сил. Неделя до чемпионата Европы. Нет – это, безусловно, легче: поддерживать форму, чем заново набирать.

– Вы обогнали Марка Кондратюка, что скажете?

– Марк переживет это поражение, я думаю. Мое дело – выходить кататься. Я не смотрю на оценки. В любом случае – не смотрю на цифры.

– Ты сказала, это почти максимум, что еще можешь?

– Это на сегодняшний день. Думаю, что могу куда лучше. Я стремлюсь к этому, конечно. Всегда, абсолютно всегда есть, куда расти.

Трусова: «Буду работать над тройным акселем»

– Довольна этим результатом. Но могла, конечно, лучше. Буду работать. До чемпионата Европы, думаю, все может еще поправиться.

– Как будете восстанавливать тройной аксель?

– Работать над ним, как еще. Да, он сейчас, нестабильный. В начале сезона я почти не падала с него, а сейчас, на соревнованиях, вот так. Значит, больше надо работать. Я три недели после травмы не каталась вообще. Потом только потихоньку стала выходить восстанавливаться. Работаем.

Щербакова: «Оценки – не моя ответственность»

Анна Щербакова Фото: Getty Images

– Короткой довольна. Но из произвольной вынесу урок. Буду работать над прокатами.

– Почему Лиза прыгнула два тройных акселя и не поехала на Олимпийские игры, а Щербакова не прыгнула и отобралась?

– Это не моя работа – судить и убеждать всех в правоте судей, я катаюсь. От меня это вообще не зависит, вы же знаете. Оценки – не моя ответственность.

– Что будете делать с теми огромными медведями, которых выбросили на лед?

Щербакова: Уже с мамой обсудили, сколько еще полок выделим под игрушки. Всегда везу трофеи с соревнований домой. Спасибо огромное болельщикам за их любовь и за этот невероятный мишкопад.

«Для юниорок четверные – норма жизни»

– Что делать, чтобы выступать на уровне Камилы? 35 баллов до нее.

Трусова: Я восстанавливаю форму. Уже больше месяца назад начала и все еще в процессе. Пока я совсем не в лучшей форме. Буду стараться улучшать.

Щербакова: у меня нет цели обыграть кого-то конкретного, это вообще не так. Я выхожу и хочу выступить достойно. Не смотрю на конкурентов и на их выступления. Я это я.

– Липницкая в пять лет представляла себя олимпийской чемпионкой. А вы представляли?

Валиева: Давайте так. Мы живем прямо сейчас, в этот момент, в эту секунду. Давайте не будем загадывать. Об Олимпиаде говорить очень рано, действительно. Все может поменяться. Готовиться к чепионату Европы надо.

– Вы спокойно относитесь к юниорам, которые наступают на пятки?

Валиева: Конкуренция – всегда очень хорошо во всех видах спорта. Это так подстегивает, когда узнаешь, что у девчонок уже есть и тройной аксель и четверные. Стараешься быть с ними на одном уровне и делать больше, чтобы быть выше.

Александра Трусова Фото: Getty Images

Трусова: Согласна с Камилой. Конкуренция – хорошо. Большинство этих девочек из нашей группы, мы видим их на тренировках. Знаем, на что они действительно способны, это для нас не новость, что они уже на подходе. Они, кстати, вообще по-другому относятся к прыжкам. Для нас это было что-то новое, неизвестное, а для них – просто норма жизни.

Щербакова: Хочется соответствовать уровню, держать себя в форме. Посвящу все свое время четверным, чтобы усложняться и катать на соревнованиях. Буду соответствовать уровню и ожиданиям.

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